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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 31.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:18 31.10.2024 (обновлено: 13:23 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/svo-1981127588.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 31.10.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Подразделения российской армии уничтожили за минувшие сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков, четыре боевые бронированные... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:18
2024-10-31T13:23
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за минувшие сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины, а также восемь артиллерийских орудий, четыре миномета, радиолокационную станцию RADA израильского производства, сообщило в четверг Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре боевые бронированные машины, а также восемь артиллерийских орудий, четыре миномета, радиолокационная станция RADA израильского производства и девять автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 28 600 военнослужащих, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров, 1059 боевых бронированных машин, 768 автомобилей, 248 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 25 единиц инженерной техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли более 300 солдат в Курской области за сутки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за минувшие сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины, а также восемь артиллерийских орудий, четыре миномета, радиолокационную станцию RADA израильского производства, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре боевые бронированные машины, а также восемь артиллерийских орудий, четыре миномета, радиолокационная станция RADA израильского производства и девять автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Запад потерпел поражение от России в Курской области
Вчера, 08:00
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 28 600 военнослужащих, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров, 1059 боевых бронированных машин, 768 автомобилей, 248 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 25 единиц инженерной техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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