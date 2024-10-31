https://ria.ru/20241031/svo-1981104092.html

Бойцы "Запада" отразили шесть контратак ВСУ

Бойцы "Запада" отразили шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024

Бойцы "Запада" отразили шесть контратак ВСУ

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение, нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Купянска, Петропавловки и Голубовки... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:14

2024-10-31T12:14

2024-10-31T12:20

киев

специальная военная операция на украине

харьковская область

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Группировка "Запад" улучшила тактическое положение, нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Купянска, Петропавловки и Голубовки в Харьковской области, а также отразила шесть контратак, потери ВСУ составили до 610 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Голубовка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены шесть контратак штурмовых групп 28-й и 44-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял до 610 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 122 мм гаубицу Д-30, 100 мм противотанковую пушку "Рапира", 105 мм орудие М119 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в Минобороны РФ.Также уничтожены три полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев, харьковская область, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность