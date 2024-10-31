https://ria.ru/20241031/svo-1981103995.html

Потери ВСУ в зоне действий группировки "Восток" составили до сотни военных

Потери ВСУ в зоне действий группировки "Восток" составили до сотни военных - РИА Новости, 31.10.2024

Потери ВСУ в зоне действий группировки "Восток" составили до сотни военных

Украинские формирования потеряли до 100 военнослужащих, две бронемашины и самоходку Caesar производства Франции в зоне ответственности группировки войск... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:14

2024-10-31T12:14

2024-10-31T12:25

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

франция

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 100 военнослужащих, две бронемашины и самоходку Caesar производства Франции в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной, 152-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Раздольное Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку подразделений 37-й бригады морской пехоты", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241031/rogov-1981080713.html

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россия, вооруженные силы украины, франция, министерство обороны рф (минобороны рф)