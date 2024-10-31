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Потери ВСУ в зоне действий группировки "Восток" составили до сотни военных - РИА Новости, 31.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 31.10.2024 (обновлено: 12:25 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/svo-1981103995.html
Потери ВСУ в зоне действий группировки "Восток" составили до сотни военных
Потери ВСУ в зоне действий группировки "Восток" составили до сотни военных - РИА Новости, 31.10.2024
Потери ВСУ в зоне действий группировки "Восток" составили до сотни военных
Украинские формирования потеряли до 100 военнослужащих, две бронемашины и самоходку Caesar производства Франции в зоне ответственности группировки войск... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:14
2024-10-31T12:25
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
франция
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 100 военнослужащих, две бронемашины и самоходку Caesar производства Франции в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной, 152-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Раздольное Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку подразделений 37-й бригады морской пехоты", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, франция, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Франция, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Потери ВСУ в зоне действий группировки "Восток" составили до сотни военных

МО: группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 100 военнослужащих, две бронемашины и самоходку Caesar производства Франции в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной, 152-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Раздольное Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку подразделений 37-й бригады морской пехоты", - говорится в сообщении.
Потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныФранцияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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