Рейтинг@Mail.ru
Горных мотострелков группировки "Центр" наградили в зоне СВО - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/svo-1981035338.html
Горных мотострелков группировки "Центр" наградили в зоне СВО
Горных мотострелков группировки "Центр" наградили в зоне СВО - РИА Новости, 31.10.2024
Горных мотострелков группировки "Центр" наградили в зоне СВО
Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" состоялось в зоне СВО,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T05:08
2024-10-31T05:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956298767_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_98131e6e163f7b2b8f284fe7477c8c23.jpg
ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" состоялось в зоне СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Торжественная церемония награждения военнослужащих именного батальона "Медведи" горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" государственными наградами состоялась на территории мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республике", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, заслуженные медали военнослужащим вручил командир батальона подполковник Алексей Гуреев. Личный состав подразделения был награжден медалями "За отвагу" и "За храбрость".
https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1980993537.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956298767_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_07aba29fae87b6a221a91fcf8b710842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Горных мотострелков группировки "Центр" наградили в зоне СВО

Минобороны: в зоне СВО наградили военнослужащих горного батальона "Медведи"

© Фото : Минобороны РФНаграждение военнослужащих артиллерийского соединения группировки войск "Центр"
Награждение военнослужащих артиллерийского соединения группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : Минобороны РФ
Награждение военнослужащих артиллерийского соединения группировки войск "Центр". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" состоялось в зоне СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Торжественная церемония награждения военнослужащих именного батальона "Медведи" горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" государственными наградами состоялась на территории мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республике", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, заслуженные медали военнослужащим вручил командир батальона подполковник Алексей Гуреев. Личный состав подразделения был награжден медалями "За отвагу" и "За храбрость".
Танк 72Б3М на огневой точке - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
"Начало гореть везде". Стало известно, что произошло в зоне СВО
30 октября, 18:46
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала