https://ria.ru/20241031/svo-1981035338.html

Горных мотострелков группировки "Центр" наградили в зоне СВО

Горных мотострелков группировки "Центр" наградили в зоне СВО - РИА Новости, 31.10.2024

Горных мотострелков группировки "Центр" наградили в зоне СВО

Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" состоялось в зоне СВО,... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T05:08

2024-10-31T05:08

2024-10-31T05:08

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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" состоялось в зоне СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Торжественная церемония награждения военнослужащих именного батальона "Медведи" горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" государственными наградами состоялась на территории мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республике", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, заслуженные медали военнослужащим вручил командир батальона подполковник Алексей Гуреев. Личный состав подразделения был награжден медалями "За отвагу" и "За храбрость".

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безопасность, россия, вооруженные силы рф