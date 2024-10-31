https://ria.ru/20241031/svo-1981035338.html
Горных мотострелков группировки "Центр" наградили в зоне СВО
Горных мотострелков группировки "Центр" наградили в зоне СВО - РИА Новости, 31.10.2024
Горных мотострелков группировки "Центр" наградили в зоне СВО
Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" состоялось в зоне СВО,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T05:08
2024-10-31T05:08
2024-10-31T05:08
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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" состоялось в зоне СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Торжественная церемония награждения военнослужащих именного батальона "Медведи" горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" государственными наградами состоялась на территории мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республике", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, заслуженные медали военнослужащим вручил командир батальона подполковник Алексей Гуреев. Личный состав подразделения был награжден медалями "За отвагу" и "За храбрость".
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Горных мотострелков группировки "Центр" наградили в зоне СВО
Минобороны: в зоне СВО наградили военнослужащих горного батальона "Медведи"
ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" состоялось в зоне СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Торжественная церемония награждения военнослужащих именного батальона "Медведи" горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" государственными наградами состоялась на территории мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республике", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, заслуженные медали военнослужащим вручил командир батальона подполковник Алексей Гуреев. Личный состав подразделения был награжден медалями "За отвагу" и "За храбрость".