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Жителя Керчи признали виновным в госизмене - РИА Новости, 31.10.2024
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15:38 31.10.2024 (обновлено: 15:44 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/sud-1981167862.html
Жителя Керчи признали виновным в госизмене
Жителя Керчи признали виновным в госизмене - РИА Новости, 31.10.2024
Жителя Керчи признали виновным в госизмене
Верховный суд Республики Крым признал 46-летнего жителя Керчи виновным в государственной измене, назначив ему наказание в виде 16 лет колонии строго режима,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T15:38
2024-10-31T15:44
керчь
происшествия
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Верховный суд Республики Крым признал 46-летнего жителя Керчи виновным в государственной измене, назначив ему наказание в виде 16 лет колонии строго режима, ограничение свободы после отбытия срока и штраф."Верховный Суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы суда.Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев, после отбывания основного наказания в виде лишения свободы, сообщили в суде.Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20241029/fsb-1980644902.html
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керчь, происшествия, республика крым, россия
Керчь, Происшествия, Республика Крым, Россия
Жителя Керчи признали виновным в госизмене

Суд назначил 16 лет колонии жителю Керчи по обвинению в госизмене

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Верховный суд Республики Крым признал 46-летнего жителя Керчи виновным в государственной измене, назначив ему наказание в виде 16 лет колонии строго режима, ограничение свободы после отбытия срока и штраф.
"Верховный Суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев, после отбывания основного наказания в виде лишения свободы, сообщили в суде.
Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну. Приговор не вступил в законную силу.
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