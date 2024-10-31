https://ria.ru/20241031/sud-1981167862.html
Жителя Керчи признали виновным в госизмене
Жителя Керчи признали виновным в госизмене - РИА Новости, 31.10.2024
Жителя Керчи признали виновным в госизмене
Верховный суд Республики Крым признал 46-летнего жителя Керчи виновным в государственной измене, назначив ему наказание в виде 16 лет колонии строго режима,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T15:38
2024-10-31T15:38
2024-10-31T15:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Верховный суд Республики Крым признал 46-летнего жителя Керчи виновным в государственной измене, назначив ему наказание в виде 16 лет колонии строго режима, ограничение свободы после отбытия срока и штраф."Верховный Суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы суда.Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев, после отбывания основного наказания в виде лишения свободы, сообщили в суде.Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну. Приговор не вступил в законную силу.
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керчь, происшествия, республика крым, россия
Керчь, Происшествия, Республика Крым, Россия
Жителя Керчи признали виновным в госизмене
Суд назначил 16 лет колонии жителю Керчи по обвинению в госизмене
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Верховный суд Республики Крым признал 46-летнего жителя Керчи виновным в государственной измене, назначив ему наказание в виде 16 лет колонии строго режима, ограничение свободы после отбытия срока и штраф.
"Верховный Суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев, после отбывания основного наказания в виде лишения свободы, сообщили в суде.
Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну. Приговор не вступил в законную силу.