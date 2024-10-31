Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд признал законным приговор украинским диверсантам - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/sud-1981153660.html
Верховный суд признал законным приговор украинским диверсантам
Верховный суд признал законным приговор украинским диверсантам - РИА Новости, 31.10.2024
Верховный суд признал законным приговор украинским диверсантам
Верховный суд РФ признал законным приговор трем украинским диверсантам, планировавшим взрыв на автостанции в Липецке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:39
2024-10-31T14:39
происшествия
россия
липецк
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор трем украинским диверсантам, планировавшим взрыв на автостанции в Липецке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Апелляционная инстанция признала законным приговор", - сказали в суде. Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил Александра Свергуна к 14 годам колонии, Яну Данилову - к 11 годам, Ирину Пузанову - к 6 годам. Их признали виновными в участии в экстремистской организации, контрабанде взрывчатых веществ, незаконном обороте взрывчатых веществ и изготовлении взрывных устройств, подготовке к теракту. По данным следствия, обвиняемые проходили подготовку в учебном центре ВСУ для проведения разведки и диверсий. Сотрудники ФСБ нашли схрон с частями будущего взрывного устройства, которое планировалось привести в действие на липецкой автостанции "Сокол".
https://ria.ru/20241029/drg-1980703219.html
россия
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, липецк, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Происшествия, Россия, Липецк, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Верховный суд признал законным приговор украинским диверсантам

ВС РФ признал законным приговор украинской ДРГ, планировавшей взрыв в Липецке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор трем украинским диверсантам, планировавшим взрыв на автостанции в Липецке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Апелляционная инстанция признала законным приговор", - сказали в суде.
Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил Александра Свергуна к 14 годам колонии, Яну Данилову - к 11 годам, Ирину Пузанову - к 6 годам. Их признали виновными в участии в экстремистской организации, контрабанде взрывчатых веществ, незаконном обороте взрывчатых веществ и изготовлении взрывных устройств, подготовке к теракту.
По данным следствия, обвиняемые проходили подготовку в учебном центре ВСУ для проведения разведки и диверсий. Сотрудники ФСБ нашли схрон с частями будущего взрывного устройства, которое планировалось привести в действие на липецкой автостанции "Сокол".
Кадр видео уничтожения диверсионной группы ВСУ в Брянской области - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
В пытавшейся прорваться в Брянскую область ДРГ было десять человек
29 октября, 14:40
 
ПроисшествияРоссияЛипецкВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала