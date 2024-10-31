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Верховный суд признал законным приговор украинским диверсантам
Верховный суд признал законным приговор украинским диверсантам - РИА Новости, 31.10.2024
Верховный суд признал законным приговор украинским диверсантам
Верховный суд РФ признал законным приговор трем украинским диверсантам, планировавшим взрыв на автостанции в Липецке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:39
2024-10-31T14:39
2024-10-31T14:39
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор трем украинским диверсантам, планировавшим взрыв на автостанции в Липецке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Апелляционная инстанция признала законным приговор", - сказали в суде. Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил Александра Свергуна к 14 годам колонии, Яну Данилову - к 11 годам, Ирину Пузанову - к 6 годам. Их признали виновными в участии в экстремистской организации, контрабанде взрывчатых веществ, незаконном обороте взрывчатых веществ и изготовлении взрывных устройств, подготовке к теракту. По данным следствия, обвиняемые проходили подготовку в учебном центре ВСУ для проведения разведки и диверсий. Сотрудники ФСБ нашли схрон с частями будущего взрывного устройства, которое планировалось привести в действие на липецкой автостанции "Сокол".
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происшествия, россия, липецк, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Происшествия, Россия, Липецк, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Верховный суд признал законным приговор украинским диверсантам
ВС РФ признал законным приговор украинской ДРГ, планировавшей взрыв в Липецке