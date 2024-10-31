https://ria.ru/20241031/sud-1981153660.html

Верховный суд признал законным приговор украинским диверсантам

Верховный суд признал законным приговор украинским диверсантам - РИА Новости, 31.10.2024

Верховный суд признал законным приговор украинским диверсантам

Верховный суд РФ признал законным приговор трем украинским диверсантам, планировавшим взрыв на автостанции в Липецке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:39

2024-10-31T14:39

2024-10-31T14:39

происшествия

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липецк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор трем украинским диверсантам, планировавшим взрыв на автостанции в Липецке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Апелляционная инстанция признала законным приговор", - сказали в суде. Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил Александра Свергуна к 14 годам колонии, Яну Данилову - к 11 годам, Ирину Пузанову - к 6 годам. Их признали виновными в участии в экстремистской организации, контрабанде взрывчатых веществ, незаконном обороте взрывчатых веществ и изготовлении взрывных устройств, подготовке к теракту. По данным следствия, обвиняемые проходили подготовку в учебном центре ВСУ для проведения разведки и диверсий. Сотрудники ФСБ нашли схрон с частями будущего взрывного устройства, которое планировалось привести в действие на липецкой автостанции "Сокол".

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происшествия, россия, липецк, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество