https://ria.ru/20241031/stoyanoglo-1981246548.html

Стояногло прокомментировал вмешательство НПО в политику Молдавии

Стояногло прокомментировал вмешательство НПО в политику Молдавии - РИА Новости, 31.10.2024

Стояногло прокомментировал вмешательство НПО в политику Молдавии

Неправительственные организации (НПО) в Молдавии должны действовать на пользу гражданам и не влиять на политику, считает отстраненный режимом президента Майи... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T22:35

2024-10-31T22:35

2024-10-31T22:35

в мире

молдавия

гагаузия

россия

майя санду

евросоюз

снг

выборы в молдавии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958296497_0:18:1341:772_1920x0_80_0_0_180817c5c730d7e929a2198927a84b97.jpg

КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Неправительственные организации (НПО) в Молдавии должны действовать на пользу гражданам и не влиять на политику, считает отстраненный режимом президента Майи Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат на пост главы республики от Партии социалистов Александр Стояногло. "НПО последние три-четыре года выполняют политические заказы. Они стали инструментом разрешения политических вопросов, инструментом продвижения политических посылов, защитой действующей власти. Я не допущу, чтобы НПО вовлекались в политическую деятельность, чтобы они действовали против интересов государства и молдавских граждан", - заявил Стояногло в рамках видеотрансляции в соцсетях. По его словам, неправительственные организации должны служить людям, поэтому их надо лишить политического влияния. "НПО - это один из важных элементов гражданского общества, очень важно, чтобы они работали по своему прямому назначению, поскольку сектор проблем их работы достаточно широк - это права человека, безопасность и так далее", - добавил кандидат в президенты. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.

https://ria.ru/20241031/evroreferendum-1981209327.html

молдавия

гагаузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024