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Стояногло прокомментировал вмешательство НПО в политику Молдавии - РИА Новости, 31.10.2024
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22:35 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/stoyanoglo-1981246548.html
Стояногло прокомментировал вмешательство НПО в политику Молдавии
Стояногло прокомментировал вмешательство НПО в политику Молдавии - РИА Новости, 31.10.2024
Стояногло прокомментировал вмешательство НПО в политику Молдавии
Неправительственные организации (НПО) в Молдавии должны действовать на пользу гражданам и не влиять на политику, считает отстраненный режимом президента Майи... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T22:35
2024-10-31T22:35
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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Неправительственные организации (НПО) в Молдавии должны действовать на пользу гражданам и не влиять на политику, считает отстраненный режимом президента Майи Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат на пост главы республики от Партии социалистов Александр Стояногло. "НПО последние три-четыре года выполняют политические заказы. Они стали инструментом разрешения политических вопросов, инструментом продвижения политических посылов, защитой действующей власти. Я не допущу, чтобы НПО вовлекались в политическую деятельность, чтобы они действовали против интересов государства и молдавских граждан", - заявил Стояногло в рамках видеотрансляции в соцсетях. По его словам, неправительственные организации должны служить людям, поэтому их надо лишить политического влияния. "НПО - это один из важных элементов гражданского общества, очень важно, чтобы они работали по своему прямому назначению, поскольку сектор проблем их работы достаточно широк - это права человека, безопасность и так далее", - добавил кандидат в президенты. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
Стояногло прокомментировал вмешательство НПО в политику Молдавии

Стояногло: неправительственные организации не должны влиять на политику Молдавии

© Sputnik / Rodion ProcaАлександр Стояногло
Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Sputnik / Rodion Proca
Александр Стояногло. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Неправительственные организации (НПО) в Молдавии должны действовать на пользу гражданам и не влиять на политику, считает отстраненный режимом президента Майи Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат на пост главы республики от Партии социалистов Александр Стояногло.
"НПО последние три-четыре года выполняют политические заказы. Они стали инструментом разрешения политических вопросов, инструментом продвижения политических посылов, защитой действующей власти. Я не допущу, чтобы НПО вовлекались в политическую деятельность, чтобы они действовали против интересов государства и молдавских граждан", - заявил Стояногло в рамках видеотрансляции в соцсетях.
По его словам, неправительственные организации должны служить людям, поэтому их надо лишить политического влияния.
"НПО - это один из важных элементов гражданского общества, очень важно, чтобы они работали по своему прямому назначению, поскольку сектор проблем их работы достаточно широк - это права человека, безопасность и так далее", - добавил кандидат в президенты.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
Здание Конституционного суда Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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Вчера, 18:17
 
В миреМолдавияГагаузияРоссияМайя СандуЕвросоюзСНГВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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