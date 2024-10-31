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Почти треть американцев озабочены и огорчены перед выборами, показал опрос - РИА Новости, 31.10.2024
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16:20 31.10.2024 (обновлено: 16:29 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/ssha-1981177736.html
Почти треть американцев озабочены и огорчены перед выборами, показал опрос
Почти треть американцев озабочены и огорчены перед выборами, показал опрос - РИА Новости, 31.10.2024
Почти треть американцев озабочены и огорчены перед выборами, показал опрос
Почти три четверти американцев в преддверии выборов считают себя встревоженными и расстроенными, свидетельствует опрос Associated Press и NORC. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:20
2024-10-31T16:29
в мире
сша
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Почти три четверти американцев в преддверии выборов считают себя встревоженными и расстроенными, свидетельствует опрос Associated Press и NORC. По 69% респондентов заявили, что слова "тревога" и "расстройство" описывают их эмоциональное состояние, 75% заявили об интересе, 36% - о восторге. Опрос проводился 24-28 октября среди 1233 избирателей, погрешность составляет 3,6 процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241030/vybory-1980757044.html
https://ria.ru/20241031/tramp-1981029768.html
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Почти треть американцев озабочены и огорчены перед выборами, показал опрос

Опрос AP: 69% американцев встревожены и расстроены в преддверии выборов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Манхэттен в Нью-Йорке
Вид на Манхэттен в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид на Манхэттен в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Почти три четверти американцев в преддверии выборов считают себя встревоженными и расстроенными, свидетельствует опрос Associated Press и NORC.
По 69% респондентов заявили, что слова "тревога" и "расстройство" описывают их эмоциональное состояние, 75% заявили об интересе, 36% - о восторге.
Овальный кабинет в Белом доме - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Крутой поворот: Харрис неожиданно вооружилась "методом Ельцина"
30 октября, 08:00
Опрос проводился 24-28 октября среди 1233 избирателей, погрешность составляет 3,6 процентных пункта.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп проехал на мусоровозе - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Трамп проехал на мусоровозе после слов Байдена об "отбросах"
Вчера, 02:48
 
В миреСШАКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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