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Почти треть американцев озабочены и огорчены перед выборами, показал опрос
Почти треть американцев озабочены и огорчены перед выборами, показал опрос - РИА Новости, 31.10.2024
Почти треть американцев озабочены и огорчены перед выборами, показал опрос
Почти три четверти американцев в преддверии выборов считают себя встревоженными и расстроенными, свидетельствует опрос Associated Press и NORC. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:20
2024-10-31T16:20
2024-10-31T16:29
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Почти три четверти американцев в преддверии выборов считают себя встревоженными и расстроенными, свидетельствует опрос Associated Press и NORC. По 69% респондентов заявили, что слова "тревога" и "расстройство" описывают их эмоциональное состояние, 75% заявили об интересе, 36% - о восторге. Опрос проводился 24-28 октября среди 1233 избирателей, погрешность составляет 3,6 процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241030/vybory-1980757044.html
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Почти треть американцев озабочены и огорчены перед выборами, показал опрос
Опрос AP: 69% американцев встревожены и расстроены в преддверии выборов