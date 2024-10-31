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Полиция США готовится к угрозам насилия в период выборов, пишут СМИ - РИА Новости, 31.10.2024
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06:56 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/ssha-1981040816.html
Полиция США готовится к угрозам насилия в период выборов, пишут СМИ
Полиция США готовится к угрозам насилия в период выборов, пишут СМИ - РИА Новости, 31.10.2024
Полиция США готовится к угрозам насилия в период выборов, пишут СМИ
Полицейские США готовятся к угрозам насилия в период выборов президента страны, сообщает издание Politico со ссылкой на официальных лиц и экспертов. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T06:56
2024-10-31T06:56
в мире
сша
пенсильвания
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politico
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Полицейские США готовятся к угрозам насилия в период выборов президента страны, сообщает издание Politico со ссылкой на официальных лиц и экспертов. "По мере приближения дня выборов главы полиции и шерифы по всей стране готовятся к насильственным угрозам в адрес сотрудников избирательных комиссий, беспорядкам на участках для голосования и запугиванию избирателей", - пишет издание. Опрошенные эксперты и официальные лица заявили изданию, что атмосфера угроз, хулиганства и насилия стала обыденной для периода выборов в США. Выборы президенты США состоятся 5 ноября. Победитель выборов американского президента определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный офис займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков - победа в определенном штате дает какое-то количество голосов, при этом все, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все". Чтобы стать президентом нужно заручиться 270 голосами выборщиков, часть американских штатов предпочтет демократического кандидата из-за программы партии и независимо от персоны, так избиратели голосуют на выборах губернаторов и законодателей, другая - республиканского. Но в этом цикле есть 7 штатов, которые не определились - будут они за "красных" или за "синих". Это - Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, Северная Каролина, Аризона, Джорджия и Невада.
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в мире, сша, пенсильвания, висконсин, politico, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пенсильвания, Висконсин, Politico, Выборы президента США — 2024
Полиция США готовится к угрозам насилия в период выборов, пишут СМИ

Politico: полиция США готовится к угрозам насилия в период выборов президента

© Фото : Round Rock PoliceАвтомобиль полиции США
Автомобиль полиции США - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : Round Rock Police
Автомобиль полиции США. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Полицейские США готовятся к угрозам насилия в период выборов президента страны, сообщает издание Politico со ссылкой на официальных лиц и экспертов.
"По мере приближения дня выборов главы полиции и шерифы по всей стране готовятся к насильственным угрозам в адрес сотрудников избирательных комиссий, беспорядкам на участках для голосования и запугиванию избирателей", - пишет издание.
Опрошенные эксперты и официальные лица заявили изданию, что атмосфера угроз, хулиганства и насилия стала обыденной для периода выборов в США.
Выборы президенты США состоятся 5 ноября. Победитель выборов американского президента определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный офис займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков - победа в определенном штате дает какое-то количество голосов, при этом все, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все". Чтобы стать президентом нужно заручиться 270 голосами выборщиков, часть американских штатов предпочтет демократического кандидата из-за программы партии и независимо от персоны, так избиратели голосуют на выборах губернаторов и законодателей, другая - республиканского. Но в этом цикле есть 7 штатов, которые не определились - будут они за "красных" или за "синих". Это - Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, Северная Каролина, Аризона, Джорджия и Невада.
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