https://ria.ru/20241031/ssha-1981040816.html

Полиция США готовится к угрозам насилия в период выборов, пишут СМИ

Полиция США готовится к угрозам насилия в период выборов, пишут СМИ - РИА Новости, 31.10.2024

Полиция США готовится к угрозам насилия в период выборов, пишут СМИ

Полицейские США готовятся к угрозам насилия в период выборов президента страны, сообщает издание Politico со ссылкой на официальных лиц и экспертов. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T06:56

2024-10-31T06:56

2024-10-31T06:56

в мире

сша

пенсильвания

висконсин

politico

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953252058_0:243:2049:1395_1920x0_80_0_0_dd865108d29530f1c63ee0938dcb6f14.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Полицейские США готовятся к угрозам насилия в период выборов президента страны, сообщает издание Politico со ссылкой на официальных лиц и экспертов. "По мере приближения дня выборов главы полиции и шерифы по всей стране готовятся к насильственным угрозам в адрес сотрудников избирательных комиссий, беспорядкам на участках для голосования и запугиванию избирателей", - пишет издание. Опрошенные эксперты и официальные лица заявили изданию, что атмосфера угроз, хулиганства и насилия стала обыденной для периода выборов в США. Выборы президенты США состоятся 5 ноября. Победитель выборов американского президента определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный офис займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков - победа в определенном штате дает какое-то количество голосов, при этом все, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все". Чтобы стать президентом нужно заручиться 270 голосами выборщиков, часть американских штатов предпочтет демократического кандидата из-за программы партии и независимо от персоны, так избиратели голосуют на выборах губернаторов и законодателей, другая - республиканского. Но в этом цикле есть 7 штатов, которые не определились - будут они за "красных" или за "синих". Это - Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, Северная Каролина, Аризона, Джорджия и Невада.

https://ria.ru/20241031/tramp-1981029768.html

сша

пенсильвания

висконсин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, пенсильвания, висконсин, politico, выборы президента сша — 2024