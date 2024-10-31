https://ria.ru/20241031/ssha-1981036528.html

Политолог оценил шансы на решение палестинского вопроса после выборов в США

Политолог оценил шансы на решение палестинского вопроса после выборов в США - РИА Новости, 31.10.2024

Политолог оценил шансы на решение палестинского вопроса после выборов в США

Положительных тенденций по решению палестинского вопроса после президентских выборов в США не будет. Оба кандидата поддерживают Израиль и политика обеих... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T05:27

2024-10-31T05:27

2024-10-31T05:27

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израиль

сша

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГАЗА, 31 окт - РИА Новости. Положительных тенденций по решению палестинского вопроса после президентских выборов в США не будет. Оба кандидата поддерживают Израиль и политика обеих американских партий полностью контролируется произраильским лобби, считает палестинский писатель и политолог Акрам Аталлах. "Палестинцы каждый раз ждут американских выборов в ожидании чего-то нового, но ничего не меняется касаемо палестинцев … Даже если у президента (США) появляются положительные заявления, на деле они действуют согласно политике партии, которая контролируется настоящими евреями, которые придерживаются интересов Израиля", - сказал РИА Новости Аталлах. По мнению эксперта, интересы и демократов, и республиканцев связаны с Израилем, и они вряд ли откажутся от них ради урегулирования палестинского вопроса. Армия обороны Израиля после крупномасштабного теракта со стороны движения ХАМАС, произошедшего 7 октября 2023 года, начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек.

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в мире, израиль, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году