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Лидеры казачества собрались в Пятигорске на Совет атаманов - РИА Новости, 31.10.2024
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Российское казачество
 
14:12 31.10.2024 (обновлено: 14:14 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/sovet-1981147385.html
Лидеры казачества собрались в Пятигорске на Совет атаманов
Лидеры казачества собрались в Пятигорске на Совет атаманов - РИА Новости, 31.10.2024
Лидеры казачества собрались в Пятигорске на Совет атаманов
В Пятигорске состоялось заседание Совета атаманов Всероссийского казачьего общества. На встрече обсуждался ряд актуальных тем, в том числе готовность казачьих... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:12
2024-10-31T14:14
российское казачество
российское казачество
пятигорск
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Пятигорске состоялось заседание Совета атаманов Всероссийского казачьего общества. На встрече обсуждался ряд актуальных тем, в том числе готовность казачьих обществ к участию в юбилейном параде на Красной площади 9 мая 2025 года, а также результаты работы ресурсного грантового центра ВсКО, передает портал "Российское казачество". В заседании принял участие Юрий Чайка, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, заместитель председателя Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества. В своей приветственной речи он отметил, что сейчас прилагаются серьезные усилия для развития казачества: "Мы значительно продвинулись в интеграции российского казачества в систему государственного управления и государственной службы, в вопросах военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания казачьей молодежи. Кроме того, сегодня казаки всех войсковых казачьих обществ принимают самоотверженное участие в специальной военной операции, героически защищая Родину на полях сражений".По его словам, большое внимание уделяется идеологической и культурно-массовой работе. &quot;Все это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее и рассчитывать на хорошие результаты новых поколений казаков как в мирной жизни, так и на полях сражений&quot;, – подчеркнул Юрий Чайка.
https://ria.ru/20241031/ataman-1981142144.html
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российское казачество, пятигорск
Российское казачество, Российское казачество, Пятигорск

Лидеры казачества собрались в Пятигорске на Совет атаманов

© Официальный аккаунт аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФОЗаседание Совета атаманов Всероссийского казачьего общества в Пятигорске
Заседание Совета атаманов Всероссийского казачьего общества в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Официальный аккаунт аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Пятигорске состоялось заседание Совета атаманов Всероссийского казачьего общества. На встрече обсуждался ряд актуальных тем, в том числе готовность казачьих обществ к участию в юбилейном параде на Красной площади 9 мая 2025 года, а также результаты работы ресурсного грантового центра ВсКО, передает портал "Российское казачество".
В заседании принял участие Юрий Чайка, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, заместитель председателя Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества. В своей приветственной речи он отметил, что сейчас прилагаются серьезные усилия для развития казачества: "Мы значительно продвинулись в интеграции российского казачества в систему государственного управления и государственной службы, в вопросах военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания казачьей молодежи. Кроме того, сегодня казаки всех войсковых казачьих обществ принимают самоотверженное участие в специальной военной операции, героически защищая Родину на полях сражений".
По его словам, большое внимание уделяется идеологической и культурно-массовой работе.
«

"Все это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее и рассчитывать на хорошие результаты новых поколений казаков как в мирной жизни, так и на полях сражений", – подчеркнул Юрий Чайка.

Атаман Северо-Западного казачьего войска Максим Буга - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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Вчера, 13:56
 
Российское казачествоРоссийское казачествоПятигорск
 
 
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