Лидеры казачества собрались в Пятигорске на Совет атаманов
© Официальный аккаунт аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФОЗаседание Совета атаманов Всероссийского казачьего общества в Пятигорске
© Официальный аккаунт аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Пятигорске состоялось заседание Совета атаманов Всероссийского казачьего общества. На встрече обсуждался ряд актуальных тем, в том числе готовность казачьих обществ к участию в юбилейном параде на Красной площади 9 мая 2025 года, а также результаты работы ресурсного грантового центра ВсКО, передает портал "Российское казачество".
В заседании принял участие Юрий Чайка, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, заместитель председателя Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества. В своей приветственной речи он отметил, что сейчас прилагаются серьезные усилия для развития казачества: "Мы значительно продвинулись в интеграции российского казачества в систему государственного управления и государственной службы, в вопросах военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания казачьей молодежи. Кроме того, сегодня казаки всех войсковых казачьих обществ принимают самоотверженное участие в специальной военной операции, героически защищая Родину на полях сражений".
По его словам, большое внимание уделяется идеологической и культурно-массовой работе.
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"Все это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее и рассчитывать на хорошие результаты новых поколений казаков как в мирной жизни, так и на полях сражений", – подчеркнул Юрий Чайка.