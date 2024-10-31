https://ria.ru/20241031/sovet-1981147385.html

Лидеры казачества собрались в Пятигорске на Совет атаманов

Лидеры казачества собрались в Пятигорске на Совет атаманов - РИА Новости, 31.10.2024

Лидеры казачества собрались в Пятигорске на Совет атаманов

В Пятигорске состоялось заседание Совета атаманов Всероссийского казачьего общества. На встрече обсуждался ряд актуальных тем, в том числе готовность казачьих... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:12

2024-10-31T14:12

2024-10-31T14:14

российское казачество

российское казачество

пятигорск

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Пятигорске состоялось заседание Совета атаманов Всероссийского казачьего общества. На встрече обсуждался ряд актуальных тем, в том числе готовность казачьих обществ к участию в юбилейном параде на Красной площади 9 мая 2025 года, а также результаты работы ресурсного грантового центра ВсКО, передает портал "Российское казачество". В заседании принял участие Юрий Чайка, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, заместитель председателя Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества. В своей приветственной речи он отметил, что сейчас прилагаются серьезные усилия для развития казачества: "Мы значительно продвинулись в интеграции российского казачества в систему государственного управления и государственной службы, в вопросах военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания казачьей молодежи. Кроме того, сегодня казаки всех войсковых казачьих обществ принимают самоотверженное участие в специальной военной операции, героически защищая Родину на полях сражений".По его словам, большое внимание уделяется идеологической и культурно-массовой работе. "Все это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее и рассчитывать на хорошие результаты новых поколений казаков как в мирной жизни, так и на полях сражений", – подчеркнул Юрий Чайка.

https://ria.ru/20241031/ataman-1981142144.html

пятигорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество, пятигорск