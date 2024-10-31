Подмосковье увеличит финансирование на соцподдержку в 2025 году
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Депутаты Мособлдумы рассмотрели трехлетний проект бюджета Подмосковья, сообщил 360.ru. По словам председателя парламента Игоря Брынцалова, в следующем году на меры социальной поддержки направят около 122 миллиардов рублей.
"Важно охватить заботой пенсионеров, наши семьи, в том числе многодетные, людей с ОВЗ, детей-сирот. В 2025 году на меры социальной поддержки выделят порядка 122 миллиардов рублей. В итоге мы охватим всесторонней помощью 3,5 миллиона наших жителей", – отметил Брынцалов.
Он пояснил, что для семей с детьми выделят 34 миллиарда рублей, для пожилых людей – около 35 миллиардов рублей. Еще 13,5 миллиарда рублей пойдут на помощь военнослужащим, ветеранам и их родственникам.
Кроме того, региональные власти займутся обеспечением сирот государственными жилищными сертификатами. На эти цели запланированы 4,4 миллиарда рублей.
"Важно охватить заботой пенсионеров, наши семьи, в том числе многодетные, людей с ОВЗ, детей-сирот. В 2025 году на меры социальной поддержки выделят порядка 122 миллиардов рублей. В итоге мы охватим всесторонней помощью 3,5 миллиона наших жителей", – отметил Брынцалов.
Он пояснил, что для семей с детьми выделят 34 миллиарда рублей, для пожилых людей – около 35 миллиардов рублей. Еще 13,5 миллиарда рублей пойдут на помощь военнослужащим, ветеранам и их родственникам.
Кроме того, региональные власти займутся обеспечением сирот государственными жилищными сертификатами. На эти цели запланированы 4,4 миллиарда рублей.