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Подмосковье увеличит финансирование на соцподдержку в 2025 году - РИА Новости, 31.10.2024
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Новости Подмосковья
 
19:29 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/sotspodderzhka-1981225565.html
Подмосковье увеличит финансирование на соцподдержку в 2025 году
Подмосковье увеличит финансирование на соцподдержку в 2025 году - РИА Новости, 31.10.2024
Подмосковье увеличит финансирование на соцподдержку в 2025 году
Депутаты Мособлдумы рассмотрели трехлетний проект бюджета Подмосковья, сообщил 360.ru. По словам председателя парламента Игоря Брынцалова, в следующем году на... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T19:29
2024-10-31T19:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Депутаты Мособлдумы рассмотрели трехлетний проект бюджета Подмосковья, сообщил 360.ru. По словам председателя парламента Игоря Брынцалова, в следующем году на меры социальной поддержки направят около 122 миллиардов рублей. "Важно охватить заботой пенсионеров, наши семьи, в том числе многодетные, людей с ОВЗ, детей-сирот. В 2025 году на меры социальной поддержки выделят порядка 122 миллиардов рублей. В итоге мы охватим всесторонней помощью 3,5 миллиона наших жителей", – отметил Брынцалов. Он пояснил, что для семей с детьми выделят 34 миллиарда рублей, для пожилых людей – около 35 миллиардов рублей. Еще 13,5 миллиарда рублей пойдут на помощь военнослужащим, ветеранам и их родственникам. Кроме того, региональные власти займутся обеспечением сирот государственными жилищными сертификатами. На эти цели запланированы 4,4 миллиарда рублей.
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московская область (подмосковье), московская областная дума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума

Подмосковье увеличит финансирование на соцподдержку в 2025 году

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Депутаты Мособлдумы рассмотрели трехлетний проект бюджета Подмосковья, сообщил 360.ru. По словам председателя парламента Игоря Брынцалова, в следующем году на меры социальной поддержки направят около 122 миллиардов рублей.

"Важно охватить заботой пенсионеров, наши семьи, в том числе многодетные, людей с ОВЗ, детей-сирот. В 2025 году на меры социальной поддержки выделят порядка 122 миллиардов рублей. В итоге мы охватим всесторонней помощью 3,5 миллиона наших жителей", – отметил Брынцалов.

Он пояснил, что для семей с детьми выделят 34 миллиарда рублей, для пожилых людей – около 35 миллиардов рублей. Еще 13,5 миллиарда рублей пойдут на помощь военнослужащим, ветеранам и их родственникам.

Кроме того, региональные власти займутся обеспечением сирот государственными жилищными сертификатами. На эти цели запланированы 4,4 миллиарда рублей.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная дума
 
 
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