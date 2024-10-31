https://ria.ru/20241031/soglashenie-1981033578.html

Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в сфере связи

Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в сфере связи - РИА Новости, 31.10.2024

Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в сфере связи

Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в области связи, IT и цифрового развития, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T04:22

2024-10-31T04:22

2024-10-31T04:22

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СЕУЛ, 31 окт – РИА Новости. Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в области связи, IT и цифрового развития, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Соглашение о сотрудничестве в области связи, информационных технологий и цифрового развития между министерством информационной промышленности КНДР и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ было подписано 30 октября в Пхеньяне", - сообщает ЦТАК. Ранее сообщалось, что в Пхеньяне открылась "Совместная корейско-российская выставка IT-продукции – 2024", на ней представлены передовые IT-продукты и научно-технические достижения учебных научно-исследовательских учреждений и предприятий КНДР и России, Двадцать восьмого октября в КНДР для участия в выставке прибыла российская делегация во главе с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Андреем Зарениным. Как сообщает ЦТАК, соглашение подписали Заренин с российской стороны и заместитель министра информационной промышленности КНДР Чан Ён Гиль. После церемонии состоялась рабочая встреча для обсуждения реализации соглашения. Кроме того, в тот же день министр информационной промышленности КНДР Чу Ён Иль встретился с Зарениным и обсудил с ним "ряд вопросов".

https://ria.ru/20241030/kndr-1980846580.html

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в мире, технологии, россия, пхеньян