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Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в сфере связи - РИА Новости, 31.10.2024
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04:22 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/soglashenie-1981033578.html
Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в сфере связи
Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в сфере связи - РИА Новости, 31.10.2024
Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в сфере связи
Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в области связи, IT и цифрового развития, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T04:22
2024-10-31T04:22
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СЕУЛ, 31 окт – РИА Новости. Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в области связи, IT и цифрового развития, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Соглашение о сотрудничестве в области связи, информационных технологий и цифрового развития между министерством информационной промышленности КНДР и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ было подписано 30 октября в Пхеньяне", - сообщает ЦТАК. Ранее сообщалось, что в Пхеньяне открылась "Совместная корейско-российская выставка IT-продукции – 2024", на ней представлены передовые IT-продукты и научно-технические достижения учебных научно-исследовательских учреждений и предприятий КНДР и России, Двадцать восьмого октября в КНДР для участия в выставке прибыла российская делегация во главе с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Андреем Зарениным. Как сообщает ЦТАК, соглашение подписали Заренин с российской стороны и заместитель министра информационной промышленности КНДР Чан Ён Гиль. После церемонии состоялась рабочая встреча для обсуждения реализации соглашения. Кроме того, в тот же день министр информационной промышленности КНДР Чу Ён Иль встретился с Зарениным и обсудил с ним "ряд вопросов".
https://ria.ru/20241030/kndr-1980846580.html
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в мире, технологии, россия, пхеньян
В мире, Технологии, Россия, Пхеньян
Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в сфере связи

ЦТАК: РФ и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифрового развития

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / POOL
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СЕУЛ, 31 окт – РИА Новости. Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в области связи, IT и цифрового развития, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Соглашение о сотрудничестве в области связи, информационных технологий и цифрового развития между министерством информационной промышленности КНДР и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ было подписано 30 октября в Пхеньяне", - сообщает ЦТАК.
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Ранее сообщалось, что в Пхеньяне открылась "Совместная корейско-российская выставка IT-продукции – 2024", на ней представлены передовые IT-продукты и научно-технические достижения учебных научно-исследовательских учреждений и предприятий КНДР и России,
Двадцать восьмого октября в КНДР для участия в выставке прибыла российская делегация во главе с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Андреем Зарениным.
Как сообщает ЦТАК, соглашение подписали Заренин с российской стороны и заместитель министра информационной промышленности КНДР Чан Ён Гиль. После церемонии состоялась рабочая встреча для обсуждения реализации соглашения.
Кроме того, в тот же день министр информационной промышленности КНДР Чу Ён Иль встретился с Зарениным и обсудил с ним "ряд вопросов".
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