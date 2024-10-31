https://ria.ru/20241031/sobyanin-1981042852.html

В Москве проведут конкурс на заключение двух офсетных контрактов

В Москве проведут конкурс на заключение двух офсетных контрактов - РИА Новости, 31.10.2024

В Москве проведут конкурс на заключение двух офсетных контрактов

Электронный конкурс на заключение двух офсетных контрактов проведут в Москве, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T07:31

2024-10-31T07:31

2024-10-31T07:31

москва

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Электронный конкурс на заключение двух офсетных контрактов проведут в Москве, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "Проведём электронный конкурс на заключение двух офсетных контрактов. По условиям первого офсета победитель конкурса возьмет на себя производство SAM-модулей для устройств оплаты проезда в городском транспорте. Электронные изделия будут обеспечивать безопасность хранения информации на проездных билетах "Тройка" и транзакций по ним", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках второго контракта в столице появится предприятие по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств и отработанных запчастей. Это также поможет гарантировать экологически безопасную переработку технических жидкостей, тяжелых металлов и других химических отходов. С 2017 года, пот словам Собянина, город заключил 22 офсетных контракта на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь и многого другого. По восьми из них инвесторы уже создали производства и начали поставки продукции.

https://ria.ru/20241018/sobyanin-1978761003.html

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москва, сергей собянин, общество