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Словацкий политик назвал единственный способ установить мир на Украине - РИА Новости, 31.10.2024
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18:25 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/slovakiya-1981209618.html
Словацкий политик назвал единственный способ установить мир на Украине
Словацкий политик назвал единственный способ установить мир на Украине - РИА Новости, 31.10.2024
Словацкий политик назвал единственный способ установить мир на Украине
Словацкий активист, глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота, который посетил Донбасс, считает, что единственный способ... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T18:25
2024-10-31T18:25
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БРАТИСЛАВА, 31 окт - РИА Новости. Словацкий активист, глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота, который посетил Донбасс, считает, что единственный способ установить мир на Украине заключается в смене режима в этой стране. "Единственный путь к миру - смена режима в Киеве, а поскольку Украина сегодня не имеет ни легитимного президента, ни легитимного парламента, то эта смена возможно лишь с позиции силы, то есть с абсолютной капитуляцией киевского бандеровского режима", - сказал Слота в интервью порталу 42tcen. По его словам, если бы НАТО было заинтересовано в завершении конфликта на Украине, то сегодня бы подразделения альянса шагали по направлению к Киеву, чтобы захватить главных представителей режима Зеленского. "Но для этого им бы, конечно, требовалось согласие от России, которая уже была столько раз обманута руководством НАТО, что очень сомневаюсь, что ведущие представители России поверили бы в то, что подразделения альянса входят на территорию Украины с целью задержать представителей режима Зеленского", - добавил Слота. Политик посетил Донбасс в середине октября. Он отмечал, что стал "очевидцем происходящего освобождения Донбасса от фашистского и нацистского гнета, в который людей Донбасса ввергнул в 2014 году киевский бандеровский режим под контролем подстрекателей войны из США и Великобритании". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20241006/konflikt-1976616612.html
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в мире, донбасс, украина, россия, владимир путин, нато
В мире, Донбасс, Украина, Россия, Владимир Путин, НАТО
Словацкий политик назвал единственный способ установить мир на Украине

Словацкий политик назвал смену режима единственным путем к миру на Украине

© Flickr / HatMФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Flickr / HatM
Флаг Словакии . Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 31 окт - РИА Новости. Словацкий активист, глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота, который посетил Донбасс, считает, что единственный способ установить мир на Украине заключается в смене режима в этой стране.
"Единственный путь к миру - смена режима в Киеве, а поскольку Украина сегодня не имеет ни легитимного президента, ни легитимного парламента, то эта смена возможно лишь с позиции силы, то есть с абсолютной капитуляцией киевского бандеровского режима", - сказал Слота в интервью порталу 42tcen.
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По его словам, если бы НАТО было заинтересовано в завершении конфликта на Украине, то сегодня бы подразделения альянса шагали по направлению к Киеву, чтобы захватить главных представителей режима Зеленского.
"Но для этого им бы, конечно, требовалось согласие от России, которая уже была столько раз обманута руководством НАТО, что очень сомневаюсь, что ведущие представители России поверили бы в то, что подразделения альянса входят на территорию Украины с целью задержать представителей режима Зеленского", - добавил Слота.
Политик посетил Донбасс в середине октября. Он отмечал, что стал "очевидцем происходящего освобождения Донбасса от фашистского и нацистского гнета, в который людей Донбасса ввергнул в 2014 году киевский бандеровский режим под контролем подстрекателей войны из США и Великобритании".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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