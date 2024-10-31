https://ria.ru/20241031/slovakiya-1981209618.html

Словацкий политик назвал единственный способ установить мир на Украине

Словацкий политик назвал единственный способ установить мир на Украине - РИА Новости, 31.10.2024

Словацкий политик назвал единственный способ установить мир на Украине

Словацкий активист, глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота, который посетил Донбасс, считает, что единственный способ... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T18:25

2024-10-31T18:25

2024-10-31T18:25

в мире

донбасс

украина

россия

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/32151/54/321515477_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c665b1f8a0b60ff7e79764d432504aa4.jpg

БРАТИСЛАВА, 31 окт - РИА Новости. Словацкий активист, глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота, который посетил Донбасс, считает, что единственный способ установить мир на Украине заключается в смене режима в этой стране. "Единственный путь к миру - смена режима в Киеве, а поскольку Украина сегодня не имеет ни легитимного президента, ни легитимного парламента, то эта смена возможно лишь с позиции силы, то есть с абсолютной капитуляцией киевского бандеровского режима", - сказал Слота в интервью порталу 42tcen. По его словам, если бы НАТО было заинтересовано в завершении конфликта на Украине, то сегодня бы подразделения альянса шагали по направлению к Киеву, чтобы захватить главных представителей режима Зеленского. "Но для этого им бы, конечно, требовалось согласие от России, которая уже была столько раз обманута руководством НАТО, что очень сомневаюсь, что ведущие представители России поверили бы в то, что подразделения альянса входят на территорию Украины с целью задержать представителей режима Зеленского", - добавил Слота. Политик посетил Донбасс в середине октября. Он отмечал, что стал "очевидцем происходящего освобождения Донбасса от фашистского и нацистского гнета, в который людей Донбасса ввергнул в 2014 году киевский бандеровский режим под контролем подстрекателей войны из США и Великобритании". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20241006/konflikt-1976616612.html

https://ria.ru/20241031/slovakiya-1981038483.html

донбасс

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донбасс, украина, россия, владимир путин, нато