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Словакия впервые стала главным покупателем российских товаров в ЕС - РИА Новости, 31.10.2024
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06:03 31.10.2024 (обновлено: 10:53 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/slovakiya-1981038483.html
Словакия впервые стала главным покупателем российских товаров в ЕС
Словакия впервые стала главным покупателем российских товаров в ЕС - РИА Новости, 31.10.2024
Словакия впервые стала главным покупателем российских товаров в ЕС
Словакия в августе стала главным покупателем российских товаров среди всех стран Евросоюза, но крупнейшим торговым партнером остается Германия, следует из... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T06:03
2024-10-31T10:53
экономика
словакия
россия
германия
евростат
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Словакия в августе стала главным покупателем российских товаров среди всех стран Евросоюза, но крупнейшим торговым партнером остается Германия, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Так, в конце лета Словакия нарастила закупки российской продукции в 2,1 раза — до 320,9 миллиона евро. Это вывело ее на первое место среди импортеров — стран Евросоюза. Второе место занимает Италия с 319,2 миллиона евро, тройку лидеров замкнула Венгрия с 300,3 миллиона. Продукции на более чем 200 миллионов евро ввезли еще три страны — Австрия, Нидерланды и Испания. При этом лидером по росту импорта стала Дания, закупки которой подскочили в 2,3 раза — до 27,7 миллиона евро. Помимо Словакии, как минимум вдвое нарастила ввоз российских товаров еще и Португалия — до 14,1 миллиона евро. В целом же главным торговым партнером России в Евросоюзе остается Германия, хотя торговля с ней за август сократилась на 17 процентов — до 696,3 миллиона евро. Далее идут Италия (снижение на 26 процентов, 611 миллионов евро), Нидерланды (минус 110 процентов, 412 миллионов евро), Венгрия (минус 29 процентов, 370 миллионов евро) и Франция (минус 21 процент, 362 миллиона евро). Словакия же стала шестым основным торговым партнером с товарооборотом в 337 миллионов евро, хотя еще месяцем ранее занимала 13-ю позицию.
https://ria.ru/20241026/es-1980224702.html
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экономика, словакия, россия, германия, евростат, евросоюз
Экономика, Словакия, Россия, Германия, Евростат, Евросоюз
Словакия впервые стала главным покупателем российских товаров в ЕС

Словакия стала главным покупателем российских товаров среди всех стран Евросоюза

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкДворец Грашалковичей — дворец XVIII века в Братиславе, ныне резиденция президента Словакии
Дворец Грашалковичей — дворец XVIII века в Братиславе, ныне резиденция президента Словакии - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Дворец Грашалковичей — дворец XVIII века в Братиславе, ныне резиденция президента Словакии. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Словакия в августе стала главным покупателем российских товаров среди всех стран Евросоюза, но крупнейшим торговым партнером остается Германия, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
Так, в конце лета Словакия нарастила закупки российской продукции в 2,1 раза — до 320,9 миллиона евро. Это вывело ее на первое место среди импортеров — стран Евросоюза.
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Второе место занимает Италия с 319,2 миллиона евро, тройку лидеров замкнула Венгрия с 300,3 миллиона. Продукции на более чем 200 миллионов евро ввезли еще три страны — Австрия, Нидерланды и Испания.
При этом лидером по росту импорта стала Дания, закупки которой подскочили в 2,3 раза — до 27,7 миллиона евро. Помимо Словакии, как минимум вдвое нарастила ввоз российских товаров еще и Португалия — до 14,1 миллиона евро.
В целом же главным торговым партнером России в Евросоюзе остается Германия, хотя торговля с ней за август сократилась на 17 процентов — до 696,3 миллиона евро. Далее идут Италия (снижение на 26 процентов, 611 миллионов евро), Нидерланды (минус 110 процентов, 412 миллионов евро), Венгрия (минус 29 процентов, 370 миллионов евро) и Франция (минус 21 процент, 362 миллиона евро).
Словакия же стала шестым основным торговым партнером с товарооборотом в 337 миллионов евро, хотя еще месяцем ранее занимала 13-ю позицию.
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