https://ria.ru/20241031/slovakiya-1981038483.html

Словакия впервые стала главным покупателем российских товаров в ЕС

Словакия впервые стала главным покупателем российских товаров в ЕС - РИА Новости, 31.10.2024

Словакия впервые стала главным покупателем российских товаров в ЕС

Словакия в августе стала главным покупателем российских товаров среди всех стран Евросоюза, но крупнейшим торговым партнером остается Германия, следует из... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T06:03

2024-10-31T06:03

2024-10-31T10:53

экономика

словакия

россия

германия

евростат

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564090931_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_16bc9b7943617552bfa50ecc8ec391b0.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Словакия в августе стала главным покупателем российских товаров среди всех стран Евросоюза, но крупнейшим торговым партнером остается Германия, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Так, в конце лета Словакия нарастила закупки российской продукции в 2,1 раза — до 320,9 миллиона евро. Это вывело ее на первое место среди импортеров — стран Евросоюза. Второе место занимает Италия с 319,2 миллиона евро, тройку лидеров замкнула Венгрия с 300,3 миллиона. Продукции на более чем 200 миллионов евро ввезли еще три страны — Австрия, Нидерланды и Испания. При этом лидером по росту импорта стала Дания, закупки которой подскочили в 2,3 раза — до 27,7 миллиона евро. Помимо Словакии, как минимум вдвое нарастила ввоз российских товаров еще и Португалия — до 14,1 миллиона евро. В целом же главным торговым партнером России в Евросоюзе остается Германия, хотя торговля с ней за август сократилась на 17 процентов — до 696,3 миллиона евро. Далее идут Италия (снижение на 26 процентов, 611 миллионов евро), Нидерланды (минус 110 процентов, 412 миллионов евро), Венгрия (минус 29 процентов, 370 миллионов евро) и Франция (минус 21 процент, 362 миллиона евро). Словакия же стала шестым основным торговым партнером с товарооборотом в 337 миллионов евро, хотя еще месяцем ранее занимала 13-ю позицию.

https://ria.ru/20241026/es-1980224702.html

https://ria.ru/20241014/ukrenergo-1977992101.html

словакия

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, словакия, россия, германия, евростат, евросоюз