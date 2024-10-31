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Сийярто объяснил, почему в ужесточении санкций против России нет смысла - РИА Новости, 31.10.2024
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16:26 31.10.2024 (обновлено: 17:06 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/siyyarto-1981180813.html
Сийярто объяснил, почему в ужесточении санкций против России нет смысла
Сийярто объяснил, почему в ужесточении санкций против России нет смысла - РИА Новости, 31.10.2024
Сийярто объяснил, почему в ужесточении санкций против России нет смысла
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что нет смысла ужесточать санкции ЕС против России и Белоруссии, раз они не работают, глава МИД Венгрии... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:26
2024-10-31T17:06
евросоюз
россия
венгрия
белоруссия
владимир путин
петер сийярто
в мире
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что нет смысла ужесточать санкции ЕС против России и Белоруссии, раз они не работают, глава МИД Венгрии отметил, что, наоборот, необходимо снимать барьеры."Наша точка зрения в том, что надо фактически оценивать последствия (от санкций - ред.). Если бы это сделали, то тогда все бы увидели, что санкции просто не работают. Они нанесли больший ущерб европейской экономике, чем экономике РФ", - сказал Сийярто журналистам в Минске.По его словам, реальность такова, что санкции обходят."Мы, венгры, делаем вывод, что если санкции не действуют, то не стоит ими заниматься, не стоит их навязывать. А наши коллеги в Европе говорят, что если санкции не действуют, их надо ещё больше ужесточать. Я считаю это неразумным. Мы считаем, что надо убрать препятствия и обеспечить свободу в мировой экономике", - пояснил Сийярто.В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения о том, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241031/zelenskiy-1981170051.html
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евросоюз, россия, венгрия, белоруссия, владимир путин, петер сийярто, в мире
Евросоюз, Россия, Венгрия, Белоруссия, Владимир Путин, Петер Сийярто, В мире
Сийярто объяснил, почему в ужесточении санкций против России нет смысла

Сийярто: в ужесточении санкций ЕС против России нет смысла, они не работают

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что нет смысла ужесточать санкции ЕС против России и Белоруссии, раз они не работают, глава МИД Венгрии отметил, что, наоборот, необходимо снимать барьеры.
"Наша точка зрения в том, что надо фактически оценивать последствия (от санкций - ред.). Если бы это сделали, то тогда все бы увидели, что санкции просто не работают. Они нанесли больший ущерб европейской экономике, чем экономике РФ", - сказал Сийярто журналистам в Минске.
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По его словам, реальность такова, что санкции обходят.
"Мы, венгры, делаем вывод, что если санкции не действуют, то не стоит ими заниматься, не стоит их навязывать. А наши коллеги в Европе говорят, что если санкции не действуют, их надо ещё больше ужесточать. Я считаю это неразумным. Мы считаем, что надо убрать препятствия и обеспечить свободу в мировой экономике", - пояснил Сийярто.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения о том, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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