Сийярто объяснил, почему в ужесточении санкций против России нет смысла
Сийярто: в ужесточении санкций ЕС против России нет смысла, они не работают
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что нет смысла ужесточать санкции ЕС против России и Белоруссии, раз они не работают, глава МИД Венгрии отметил, что, наоборот, необходимо снимать барьеры.
"Наша точка зрения в том, что надо фактически оценивать последствия (от санкций - ред.). Если бы это сделали, то тогда все бы увидели, что санкции просто не работают. Они нанесли больший ущерб европейской экономике, чем экономике РФ", - сказал Сийярто журналистам в Минске.
По его словам, реальность такова, что санкции обходят.
"Мы, венгры, делаем вывод, что если санкции не действуют, то не стоит ими заниматься, не стоит их навязывать. А наши коллеги в Европе говорят, что если санкции не действуют, их надо ещё больше ужесточать. Я считаю это неразумным. Мы считаем, что надо убрать препятствия и обеспечить свободу в мировой экономике", - пояснил Сийярто.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения о том, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Лавров заявил о полной неадекватности Зеленского
Вчера, 14:38