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Поставки из России гарантируют энергоснабжение Венгрии, заявил Сийярто - РИА Новости, 31.10.2024
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14:31 31.10.2024 (обновлено: 14:46 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/siyyarto-1981151965.html
Поставки из России гарантируют энергоснабжение Венгрии, заявил Сийярто
Поставки из России гарантируют энергоснабжение Венгрии, заявил Сийярто - РИА Новости, 31.10.2024
Поставки из России гарантируют энергоснабжение Венгрии, заявил Сийярто
Безопасность энергоснабжения Венгрии гарантирована благодаря разумному сотрудничеству с РФ, по южному маршруту через "Турецкий поток" в 2024 году поступило... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:31
2024-10-31T14:46
россия
венгрия
петер сийярто
турецкий поток
в мире
экономика
энергетика
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БУДАПЕШТ, 31 окт - РИА Новости. Безопасность энергоснабжения Венгрии гарантирована благодаря разумному сотрудничеству с РФ, по южному маршруту через "Турецкий поток" в 2024 году поступило рекордное количество газа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.На полях Второй Минской конференции по евразийской безопасности он провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Безопасность энергоснабжения и конкурентоспособность Венгрии по-прежнему гарантированы благодаря разумному сотрудничеству с Россией. Объем природного газа, поступающего в Венгрию по трубопроводу "Турецкий поток", сейчас превышает двадцать миллионов кубометров в сутки, в этом году Венгрию по южному маршруту поступило уже 6,2 миллиарда кубометров, это самое большое количество за прошедшее время", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, венгрия, петер сийярто, турецкий поток, в мире, экономика, энергетика
Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Турецкий поток, В мире, Экономика, Энергетика
Поставки из России гарантируют энергоснабжение Венгрии, заявил Сийярто

Сийярто: сотрудничество с Россией гарантирует энергоснабжение Венгрии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 31 окт - РИА Новости. Безопасность энергоснабжения Венгрии гарантирована благодаря разумному сотрудничеству с РФ, по южному маршруту через "Турецкий поток" в 2024 году поступило рекордное количество газа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
На полях Второй Минской конференции по евразийской безопасности он провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Безопасность энергоснабжения и конкурентоспособность Венгрии по-прежнему гарантированы благодаря разумному сотрудничеству с Россией. Объем природного газа, поступающего в Венгрию по трубопроводу "Турецкий поток", сейчас превышает двадцать миллионов кубометров в сутки, в этом году Венгрию по южному маршруту поступило уже 6,2 миллиарда кубометров, это самое большое количество за прошедшее время", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Венгерская нефть — убийца Европы
22 октября, 08:00
 
РоссияВенгрияПетер СийяртоТурецкий потокВ миреЭкономикаЭнергетика
 
 
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