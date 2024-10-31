https://ria.ru/20241031/siyyarto-1981151965.html

Поставки из России гарантируют энергоснабжение Венгрии, заявил Сийярто

Поставки из России гарантируют энергоснабжение Венгрии, заявил Сийярто - РИА Новости, 31.10.2024

Поставки из России гарантируют энергоснабжение Венгрии, заявил Сийярто

Безопасность энергоснабжения Венгрии гарантирована благодаря разумному сотрудничеству с РФ, по южному маршруту через "Турецкий поток" в 2024 году поступило... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:31

2024-10-31T14:31

2024-10-31T14:46

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БУДАПЕШТ, 31 окт - РИА Новости. Безопасность энергоснабжения Венгрии гарантирована благодаря разумному сотрудничеству с РФ, по южному маршруту через "Турецкий поток" в 2024 году поступило рекордное количество газа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.На полях Второй Минской конференции по евразийской безопасности он провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Безопасность энергоснабжения и конкурентоспособность Венгрии по-прежнему гарантированы благодаря разумному сотрудничеству с Россией. Объем природного газа, поступающего в Венгрию по трубопроводу "Турецкий поток", сейчас превышает двадцать миллионов кубометров в сутки, в этом году Венгрию по южному маршруту поступило уже 6,2 миллиарда кубометров, это самое большое количество за прошедшее время", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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россия, венгрия, петер сийярто, турецкий поток, в мире, экономика, энергетика