Сийярто призвал мир вернуться к евразийскому сотрудничеству
Сийярто: от евразийского сотрудничества выиграют все
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на 2-й Минской международной конференции по евразийской безопасности. 31 октября 2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на 2-й Минской международной конференции по евразийской безопасности. 31 октября 2024
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал мир не делиться на блоки, а вернуться к евразийскому сотрудничеству, поскольку от него "выиграют все".
"Если не сотрудничаем с Евразией, мы очень многое потеряем. Но если мы вернемся к такому сотрудничеству, мы все выиграем. Возможно, это не самое умное и изощренное предложение в дипломатической истории, но всегда лучше находиться на стороне победителей, чем проигравших", - сказал он, выступая на Второй Минской конференции по евразийской безопасности.
Он отметил, что Венгрия придерживается стратегии "экономического нейтралитета" и выступает против чрезмерной идеологизации таких насущных вопросов, как поставка энергоносителей.
"Для нас экономический нейтралитет означает, что мы не приемлем никаких ограничений и сдерживающих мер относительно тех, с кем мы сотрудничаем, а мы сотрудничаем с представителями Востока, Запада, и для нас это сотрудничество имеет смысл и приносит пользу. Нам не нравится политика санкций, и мы хотим, чтобы глобальная экономическая система работала в свободном и справедливом ключе", - подчеркнул он.
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