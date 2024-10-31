https://ria.ru/20241031/siyyarto-1981128313.html

Сийярто призвал мир вернуться к евразийскому сотрудничеству

Сийярто призвал мир вернуться к евразийскому сотрудничеству - РИА Новости, 31.10.2024

Сийярто призвал мир вернуться к евразийскому сотрудничеству

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал мир не делиться на блоки, а вернуться к евразийскому сотрудничеству,... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T13:22

2024-10-31T13:22

2024-10-31T14:10

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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал мир не делиться на блоки, а вернуться к евразийскому сотрудничеству, поскольку от него "выиграют все". "Если не сотрудничаем с Евразией, мы очень многое потеряем. Но если мы вернемся к такому сотрудничеству, мы все выиграем. Возможно, это не самое умное и изощренное предложение в дипломатической истории, но всегда лучше находиться на стороне победителей, чем проигравших", - сказал он, выступая на Второй Минской конференции по евразийской безопасности. Он отметил, что Венгрия придерживается стратегии "экономического нейтралитета" и выступает против чрезмерной идеологизации таких насущных вопросов, как поставка энергоносителей. "Для нас экономический нейтралитет означает, что мы не приемлем никаких ограничений и сдерживающих мер относительно тех, с кем мы сотрудничаем, а мы сотрудничаем с представителями Востока, Запада, и для нас это сотрудничество имеет смысл и приносит пользу. Нам не нравится политика санкций, и мы хотим, чтобы глобальная экономическая система работала в свободном и справедливом ключе", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240920/sijjarto-1973932593.html

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венгрия, евразия, восток, петер сийярто, в мире