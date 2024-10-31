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Сийярто обратился к организаторам конференции в Минске на русском языке - РИА Новости, 31.10.2024
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12:20 31.10.2024 (обновлено: 13:29 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/siyyarto-1981105958.html
Сийярто обратился к организаторам конференции в Минске на русском языке
Сийярто обратился к организаторам конференции в Минске на русском языке - РИА Новости, 31.10.2024
Сийярто обратился к организаторам конференции в Минске на русском языке
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начал выступление на Минской конференции по евразийской безопасности на русском языке. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:20
2024-10-31T13:29
в мире
венгрия
минск
петер сийярто
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МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начал выступление на Минской конференции по евразийской безопасности на русском языке. &quot;Прежде всего я хотел бы поблагодарить за приглашение, это большая честь для меня — снова быть в Минске на этой конференции уже второй раз. Спасибо за то, что я могу представить вам позицию Венгрии по глобальной безопасности&quot;, — сказал он по-русски, а затем продолжил речь на английском.Вторая Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в столице Белоруссии с 31 октября по 1 ноября. На ней ожидается около 600 участников из примерно 45 стран. Целью форума белорусский МИД назвал откровенную и инклюзивную дискуссию о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса существующего миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними.Открылась конференция сессией высокого уровня. На ней в том числе выступят заместитель премьер-министра Сербии Александр Вулин, глава российского МИД Сергей Лавров, его коллега из Сирии Бассам Саббаг, генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, генсек СНГ Сергей Лебедев, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай, специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй и другие.
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РИА Новости
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Речь главы МИД Венгрии Сийярто на Минской конференции
Глава МИД Венгрии Сийярто по-русски начал речь на Минской конференции по евразийской безопасности, поблагодарив организаторов за приглашение.
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в мире, венгрия, минск, петер сийярто
В мире, Венгрия, Минск, Петер Сийярто
Сийярто обратился к организаторам конференции в Минске на русском языке

Сийярто поблагодарил организаторов Минской конференции на русском языке

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МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начал выступление на Минской конференции по евразийской безопасности на русском языке.
«

"Прежде всего я хотел бы поблагодарить за приглашение, это большая честь для меня — снова быть в Минске на этой конференции уже второй раз. Спасибо за то, что я могу представить вам позицию Венгрии по глобальной безопасности", — сказал он по-русски, а затем продолжил речь на английском.

Вторая Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в столице Белоруссии с 31 октября по 1 ноября. На ней ожидается около 600 участников из примерно 45 стран. Целью форума белорусский МИД назвал откровенную и инклюзивную дискуссию о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса существующего миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними.
Открылась конференция сессией высокого уровня. На ней в том числе выступят заместитель премьер-министра Сербии Александр Вулин, глава российского МИД Сергей Лавров, его коллега из Сирии Бассам Саббаг, генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, генсек СНГ Сергей Лебедев, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай, специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй и другие.
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