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В Сирии заявили об ударах Израиля по провинции Хомс - РИА Новости, 31.10.2024
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14:07 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/siriya-1981145372.html
В Сирии заявили об ударах Израиля по провинции Хомс
В Сирии заявили об ударах Израиля по провинции Хомс - РИА Новости, 31.10.2024
В Сирии заявили об ударах Израиля по провинции Хомс
Самолеты израильских ВВС нанесли удары по промышленной зоне и нескольким жилым домам в городе Кусейр в сирийском провинции Хомс, сообщает сирийское... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:07
2024-10-31T14:07
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БЕЙРУТ, 31 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по промышленной зоне и нескольким жилым домам в городе Кусейр в сирийском провинции Хомс, сообщает сирийское государственное агентство САНА. "Враждебный Израиль нанес удары по нескольким жилым домам в Кусейре в провинции Хомс. Также в результате ударов нанесен материальный ущерб объектам в промышленной зоне", - пишет агентство. Согласно данным агентства, по предварительным данным, есть пострадавшие из числа гражданского населения.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, хомс (город), израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Хомс (город), Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Сирии заявили об ударах Израиля по провинции Хомс

САНА: ВВС Израиля нанесли удары по промышленной зоне и жилым домам в Кусейре

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 31 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по промышленной зоне и нескольким жилым домам в городе Кусейр в сирийском провинции Хомс, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
"Враждебный Израиль нанес удары по нескольким жилым домам в Кусейре в провинции Хомс. Также в результате ударов нанесен материальный ущерб объектам в промышленной зоне", - пишет агентство.
Согласно данным агентства, по предварительным данным, есть пострадавшие из числа гражданского населения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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