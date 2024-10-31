https://ria.ru/20241031/siriya-1981145372.html

В Сирии заявили об ударах Израиля по провинции Хомс

В Сирии заявили об ударах Израиля по провинции Хомс - РИА Новости, 31.10.2024

В Сирии заявили об ударах Израиля по провинции Хомс

Самолеты израильских ВВС нанесли удары по промышленной зоне и нескольким жилым домам в городе Кусейр в сирийском провинции Хомс, сообщает сирийское... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:07

2024-10-31T14:07

2024-10-31T14:07

в мире

хомс (город)

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:159:1867:1209_1920x0_80_0_0_0e57cea0a3a3fb306a00be799a6dd854.jpg

БЕЙРУТ, 31 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по промышленной зоне и нескольким жилым домам в городе Кусейр в сирийском провинции Хомс, сообщает сирийское государственное агентство САНА. "Враждебный Израиль нанес удары по нескольким жилым домам в Кусейре в провинции Хомс. Также в результате ударов нанесен материальный ущерб объектам в промышленной зоне", - пишет агентство. Согласно данным агентства, по предварительным данным, есть пострадавшие из числа гражданского населения.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

хомс (город)

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, хомс (город), израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024