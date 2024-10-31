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Высланных из Швейцарии украинцев могут призвать в ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 31.10.2024
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16:47 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/shveytsariya-1981185149.html
Высланных из Швейцарии украинцев могут призвать в ВСУ, пишут СМИ
Высланных из Швейцарии украинцев могут призвать в ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 31.10.2024
Высланных из Швейцарии украинцев могут призвать в ВСУ, пишут СМИ
Швейцария впервые с начала российской специальной военной операции выслала на Украину трех осужденных преступников, которых затем теоретически могут призвать в... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:47
2024-10-31T16:47
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Швейцария впервые с начала российской специальной военной операции выслала на Украину трех осужденных преступников, которых затем теоретически могут призвать в ВСУ, сообщило в четверг издание NZZ. "Действительно, три человека были депортированы на Украину специальным рейсом", - приводит издание слова представителя государственного секретариата по миграции. Уточняется, что речь идет о высылке трех преступников. Изначально они отправляются в Польшу, откуда будут переправлены на Украину наземным транспортом. "Вполне возможно, что их призовут на военную службу. Украинскому правительству нужен каждый пригодный к службе мужчина", - пишет издание. Деталей о депортированных не приводится. Отмечается, что они были осуждены по тяжелым статьям в кантоне Цюрих. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240624/bezhentsy-1955133485.html
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в мире, украина, швейцария, польша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Швейцария, Польша, Вооруженные силы Украины
Высланных из Швейцарии украинцев могут призвать в ВСУ, пишут СМИ

NZZ: высланных впервые с 2022 года из Швейцарии украинцев могут призвать в ВСУ

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Швейцария впервые с начала российской специальной военной операции выслала на Украину трех осужденных преступников, которых затем теоретически могут призвать в ВСУ, сообщило в четверг издание NZZ.
"Действительно, три человека были депортированы на Украину специальным рейсом", - приводит издание слова представителя государственного секретариата по миграции.
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Уточняется, что речь идет о высылке трех преступников. Изначально они отправляются в Польшу, откуда будут переправлены на Украину наземным транспортом.
"Вполне возможно, что их призовут на военную службу. Украинскому правительству нужен каждый пригодный к службе мужчина", - пишет издание.
Деталей о депортированных не приводится. Отмечается, что они были осуждены по тяжелым статьям в кантоне Цюрих.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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