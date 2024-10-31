https://ria.ru/20241031/shabutdinov-1981191962.html
Суд продлил срок ареста бизнес-коучу Шабутдинову
Суд продлил срок ареста бизнес-коучу Шабутдинову - РИА Новости, 31.10.2024
Суд продлил срок ареста бизнес-коучу Шабутдинову
Мосгорсуд продлил до начала февраля срок содержания под стражей бизнес-коучу Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:13
2024-10-31T17:13
2024-10-31T17:13
оаэ
аяз шабутдинов
московский городской суд
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мосгорсуд продлил до начала февраля срок содержания под стражей бизнес-коучу Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить срок содержания под стражей Шабутдинову Аязу Рифатовичу до 3 февраля", - огласил решение судья. Со слов следователя, продлить арест Шабутдинову необходимо, чтобы в дальнейшем составить обвинительное заключение и направить его прокурору для утверждения. Он добавил, что фигурант в настоящее время ознакомился с 50 томами дела из 152. Бизнес-тренер и основатель "Лайк Центра" обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. В деле 113 эпизодов мошенничества. По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Второй фигурант дела - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск и заочно арестован. Как рассказал сегодня в суде следователь, есть и третий фигурант - жена Алексеева Елена. Оба скрываются в ОАЭ.
https://ria.ru/20241031/shabutdinov-1981182809.html
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оаэ, аяз шабутдинов, московский городской суд, общество
ОАЭ, Аяз Шабутдинов, Московский городской суд, Общество
Суд продлил срок ареста бизнес-коучу Шабутдинову
Мосгорсуд до февраля продлил срок ареста бизнес-коучу Шабутдинову
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мосгорсуд продлил до начала февраля срок содержания под стражей бизнес-коучу Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить срок содержания под стражей Шабутдинову Аязу Рифатовичу до 3 февраля", - огласил решение судья.
Со слов следователя, продлить арест Шабутдинову необходимо, чтобы в дальнейшем составить обвинительное заключение и направить его прокурору для утверждения. Он добавил, что фигурант в настоящее время ознакомился с 50 томами дела из 152.
Бизнес-тренер и основатель "Лайк Центра" обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. В деле 113 эпизодов мошенничества. По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.
Второй фигурант дела - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Как рассказал сегодня в суде следователь, есть и третий фигурант - жена Алексеева Елена. Оба скрываются в ОАЭ
.