https://ria.ru/20241031/shabutdinov-1981182809.html
В деле Шабутдинова появилась соучастница
В деле Шабутдинова появилась соучастница - РИА Новости, 31.10.2024
В деле Шабутдинова появилась соучастница
Следователь сообщил, что в уголовном деле бизнес-коуча Аяза Шабутдинова о крупном мошенничестве есть соучастница по фамилии Алексеева, передает корреспондент... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:33
2024-10-31T16:33
2024-10-31T16:33
происшествия
елена алексеева
аяз шабутдинов
московский городской суд
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Следователь сообщил, что в уголовном деле бизнес-коуча Аяза Шабутдинова о крупном мошенничестве есть соучастница по фамилии Алексеева, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского городского суда. "В настоящее время два соучастника Шабутдинова объявлены в розыск, а именно (Василий) Алексеев и (Елена) Алексеева, которые скрываются на территории Объединенных Арабских Эмиратов", - сказал следователь. Ранее было известно о фигуранте Василии Алексееве, который занимал должность гендиректора компании-продавца обучающих курсов, он объявлен в международный розыск и заочно арестован. В ходе судебного заседания следователь пояснил, что Василий Алексеев и Елена Алексеева - супруги.
https://ria.ru/20240813/shabutdinov-1965986802.html
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происшествия, елена алексеева, аяз шабутдинов, московский городской суд
Происшествия, Елена Алексеева, Аяз Шабутдинов, Московский городской суд
В деле Шабутдинова появилась соучастница
В деле бизнес-коуча Шабутдинова есть соучастница по фамилии Алексеева
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Следователь сообщил, что в уголовном деле бизнес-коуча Аяза Шабутдинова о крупном мошенничестве есть соучастница по фамилии Алексеева, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского городского суда.
"В настоящее время два соучастника Шабутдинова объявлены в розыск, а именно (Василий) Алексеев и (Елена) Алексеева, которые скрываются на территории Объединенных Арабских Эмиратов", - сказал следователь.
Ранее было известно о фигуранте Василии Алексееве, который занимал должность гендиректора компании-продавца обучающих курсов, он объявлен в международный розыск и заочно арестован. В ходе судебного заседания следователь пояснил, что Василий Алексеев и Елена Алексеева - супруги.