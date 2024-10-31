https://ria.ru/20241031/sberbank-1981135665.html

Сбербанк повысил прогноз роста инфляции на текущий год

Сбербанк повысил прогноз роста инфляции на текущий год - РИА Новости, 31.10.2024

Сбербанк повысил прогноз роста инфляции на текущий год

Сбербанк сохранил прогноз роста экономики страны на текущий год на уровне 3,8%, повысив прогноз инфляции до 8-8,5%, сообщил старший вице-президент, руководитель РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T13:46

2024-10-31T13:46

2024-10-31T13:47

экономика

россия

сбербанк россии

инфляция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959036821_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_6ad65caaf0a2cadb09456ae70e97f3ba.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сбербанк сохранил прогноз роста экономики страны на текущий год на уровне 3,8%, повысив прогноз инфляции до 8-8,5%, сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" кредитной организации Тарас Скворцов в ходе конференц-звонка с аналитиками и журналистами. "Учитывая наблюдаемую динамику, мы сохраняем наш прогноз по темпу роста ВВП на уровне около 3,8%, по инфляции наши ожидания совпадают с обновленным видением Банка России и находятся в диапазоне от 8 до 8,5% в целом за 2024 год", - сказал он. В августе Сбербанк прогнозировал рост экономики также на уровне 3,8% по итогам года, а инфляцию ждал в пределах 6,5-7,5%. Банк России прогнозирует рост ВВП в России на 3,5-4% в этом году и на 0,5-1,5% в следующем. А инфляцию ЦБ РФ ожидает на уровне 8-8,5% по итогам текущего года и 4,5-5% в 2025 году.

https://ria.ru/20241031/nabiullina-1981071220.html

https://ria.ru/20241031/nabiullina-1981072388.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сбербанк россии, инфляция