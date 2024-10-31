https://ria.ru/20241031/sberbank-1981135665.html
Сбербанк повысил прогноз роста инфляции на текущий год
Сбербанк повысил прогноз роста инфляции на текущий год - РИА Новости, 31.10.2024
Сбербанк повысил прогноз роста инфляции на текущий год
Сбербанк сохранил прогноз роста экономики страны на текущий год на уровне 3,8%, повысив прогноз инфляции до 8-8,5%, сообщил старший вице-президент, руководитель РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:46
2024-10-31T13:46
2024-10-31T13:47
экономика
россия
сбербанк россии
инфляция
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сбербанк сохранил прогноз роста экономики страны на текущий год на уровне 3,8%, повысив прогноз инфляции до 8-8,5%, сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" кредитной организации Тарас Скворцов в ходе конференц-звонка с аналитиками и журналистами. "Учитывая наблюдаемую динамику, мы сохраняем наш прогноз по темпу роста ВВП на уровне около 3,8%, по инфляции наши ожидания совпадают с обновленным видением Банка России и находятся в диапазоне от 8 до 8,5% в целом за 2024 год", - сказал он. В августе Сбербанк прогнозировал рост экономики также на уровне 3,8% по итогам года, а инфляцию ждал в пределах 6,5-7,5%. Банк России прогнозирует рост ВВП в России на 3,5-4% в этом году и на 0,5-1,5% в следующем. А инфляцию ЦБ РФ ожидает на уровне 8-8,5% по итогам текущего года и 4,5-5% в 2025 году.
https://ria.ru/20241031/nabiullina-1981071220.html
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экономика, россия, сбербанк россии, инфляция
Экономика, Россия, Сбербанк России, Инфляция
Сбербанк повысил прогноз роста инфляции на текущий год
Сбербанк повысил прогноз роста инфляции до 8,5% на текущий год
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сбербанк сохранил прогноз роста экономики страны на текущий год на уровне 3,8%, повысив прогноз инфляции до 8-8,5%, сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" кредитной организации Тарас Скворцов в ходе конференц-звонка с аналитиками и журналистами.
"Учитывая наблюдаемую динамику, мы сохраняем наш прогноз по темпу роста ВВП на уровне около 3,8%, по инфляции наши ожидания совпадают с обновленным видением Банка России и находятся в диапазоне от 8 до 8,5% в целом за 2024 год", - сказал он.
В августе Сбербанк прогнозировал рост экономики также на уровне 3,8% по итогам года, а инфляцию ждал в пределах 6,5-7,5%.
Банк России прогнозирует рост ВВП в России
на 3,5-4% в этом году и на 0,5-1,5% в следующем. А инфляцию ЦБ РФ ожидает на уровне 8-8,5% по итогам текущего года и 4,5-5% в 2025 году.