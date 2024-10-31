https://ria.ru/20241031/saratov-1981142281.html

Ограничения на работу аэропорта Саратова из-за угрозы атаки БПЛА сняли

Ограничения на работу аэропорта Саратова из-за угрозы атаки БПЛА сняли - РИА Новости, 31.10.2024

Ограничения на работу аэропорта Саратова из-за угрозы атаки БПЛА сняли

Ограничения на работу саратовского международного аэропорта "Гагарин" сняты после отмены угрозы возможной атаки беспилотников на регион, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T13:56

2024-10-31T13:56

2024-10-31T14:10

саратов

общество

специальная военная операция на украине

роман бусаргин

вооруженные силы украины

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САРАТОВ, 31 окт - РИА Новости. Ограничения на работу саратовского международного аэропорта "Гагарин" сняты после отмены угрозы возможной атаки беспилотников на регион, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что экстренные службы области приведены в полную готовность после получения информации от Минобороны РФ о возможной угрозе атаки БПЛА. В пресс-службе аэропорта Саратова сообщили РИА Новости, что временно ограничены прием и отправка самолетов. Позднее Бусаргин поблагодарил военных и сообщил, что угроза атаки БПЛА снята."Аэропорт "Гагарин" работает в штатном режиме на прием и отправку воздушных судов", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

саратов, общество, роман бусаргин, вооруженные силы украины