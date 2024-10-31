https://ria.ru/20241031/saratov-1981053527.html

Саратовский аэропорт приостановил авиарейсы из-за угрозы атаки БПЛА

Саратовский аэропорт приостановил авиарейсы из-за угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 31.10.2024

Саратовский аэропорт приостановил авиарейсы из-за угрозы атаки БПЛА

Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в саратовском международном аэропорту "Гагарин" после предупреждения о возможной атаке беспилотников... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T09:14

2024-10-31T09:14

2024-10-31T09:15

саратов

роман бусаргин

министерство обороны рф (минобороны рф)

общество

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САРАТОВ, 31 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в саратовском международном аэропорту "Гагарин" после предупреждения о возможной атаке беспилотников на регион, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что экстренные службы области приведены в полную готовность после получения информации от Минобороны РФ о возможной угрозе атаки БПЛА."В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту "Гагарин" введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов размещается на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта в разделе "табло рейсов", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241030/sheremetevo-1980839627.html

саратов

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саратов, роман бусаргин, министерство обороны рф (минобороны рф), общество