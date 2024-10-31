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Саратовский аэропорт приостановил авиарейсы из-за угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 31.10.2024
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09:14 31.10.2024 (обновлено: 09:15 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/saratov-1981053527.html
Саратовский аэропорт приостановил авиарейсы из-за угрозы атаки БПЛА
Саратовский аэропорт приостановил авиарейсы из-за угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 31.10.2024
Саратовский аэропорт приостановил авиарейсы из-за угрозы атаки БПЛА
Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в саратовском международном аэропорту "Гагарин" после предупреждения о возможной атаке беспилотников... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T09:14
2024-10-31T09:15
саратов
роман бусаргин
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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САРАТОВ, 31 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в саратовском международном аэропорту "Гагарин" после предупреждения о возможной атаке беспилотников на регион, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что экстренные службы области приведены в полную готовность после получения информации от Минобороны РФ о возможной угрозе атаки БПЛА."В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту "Гагарин" введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов размещается на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта в разделе "табло рейсов", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241030/sheremetevo-1980839627.html
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саратов, роман бусаргин, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Саратов, Роман Бусаргин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
Саратовский аэропорт приостановил авиарейсы из-за угрозы атаки БПЛА

Саратовский аэропорт Гагарин приостановил авиарейсы из-за угрозы атаки БПЛА

© РИА Новости / Филипп Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта "Гагарин" в Саратовской области
Здание международного аэропорта Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Филипп Кочетков
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Здание международного аэропорта "Гагарин" в Саратовской области. Архивное фото
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САРАТОВ, 31 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в саратовском международном аэропорту "Гагарин" после предупреждения о возможной атаке беспилотников на регион, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что экстренные службы области приведены в полную готовность после получения информации от Минобороны РФ о возможной угрозе атаки БПЛА.
"В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту "Гагарин" введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов размещается на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта в разделе "табло рейсов", - сказал собеседник агентства.
Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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30 октября, 09:26
 
СаратовРоман БусаргинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
 
 
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