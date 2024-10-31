https://ria.ru/20241031/saratov-1981053527.html
Саратовский аэропорт приостановил авиарейсы из-за угрозы атаки БПЛА
Саратовский аэропорт приостановил авиарейсы из-за угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 31.10.2024
Саратовский аэропорт приостановил авиарейсы из-за угрозы атаки БПЛА
Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в саратовском международном аэропорту "Гагарин" после предупреждения о возможной атаке беспилотников... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T09:14
2024-10-31T09:14
2024-10-31T09:15
саратов
роман бусаргин
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939315596_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bb3c67e3889ab9a78c03a0db726a0235.jpg
САРАТОВ, 31 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в саратовском международном аэропорту "Гагарин" после предупреждения о возможной атаке беспилотников на регион, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что экстренные службы области приведены в полную готовность после получения информации от Минобороны РФ о возможной угрозе атаки БПЛА."В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту "Гагарин" введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов размещается на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта в разделе "табло рейсов", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241030/sheremetevo-1980839627.html
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939315596_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_25995c9d6fdba4fae667695a9bf3681e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, роман бусаргин, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Саратов, Роман Бусаргин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
Саратовский аэропорт приостановил авиарейсы из-за угрозы атаки БПЛА
Саратовский аэропорт Гагарин приостановил авиарейсы из-за угрозы атаки БПЛА