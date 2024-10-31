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В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 31.10.2024
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17:19 31.10.2024 (обновлено: 17:24 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/samara-1981193804.html
В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 31.10.2024
В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары (Курумоч) сняты в 17.10 мск, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:19
2024-10-31T17:24
самара
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
курумоч (аэропорт)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары (Курумоч) сняты в 17.10 мск, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале."В 17.10 МСК ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Самары (Курумоч) сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре самолета, летевших в Самару.
https://ria.ru/20241030/sheremetevo-1980839627.html
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самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, курумоч (аэропорт)
Самара, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Курумоч (аэропорт)
В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Курумоч сняли в 17:10 мск

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАэропорт "Курумоч" в Самаре
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Аэропорт "Курумоч" в Самаре. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары (Курумоч) сняты в 17.10 мск, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.
«
"В 17.10 МСК ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Самары (Курумоч) сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.
В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре самолета, летевших в Самару.
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СамараФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ОбществоКурумоч (аэропорт)
 
 
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