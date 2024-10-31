https://ria.ru/20241031/samara-1981193804.html

В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 31.10.2024

В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары (Курумоч) сняты в 17.10 мск, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T17:19

2024-10-31T17:19

2024-10-31T17:24

самара

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

курумоч (аэропорт)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары (Курумоч) сняты в 17.10 мск, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале."В 17.10 МСК ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Самары (Курумоч) сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре самолета, летевших в Самару.

https://ria.ru/20241030/sheremetevo-1980839627.html

самара

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Ольга Фомченкова

самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, курумоч (аэропорт)