https://ria.ru/20241031/samara-1981193804.html
В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 31.10.2024
В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары (Курумоч) сняты в 17.10 мск, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:19
2024-10-31T17:19
2024-10-31T17:24
самара
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
курумоч (аэропорт)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары (Курумоч) сняты в 17.10 мск, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале."В 17.10 МСК ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Самары (Курумоч) сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре самолета, летевших в Самару.
https://ria.ru/20241030/sheremetevo-1980839627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, курумоч (аэропорт)
Самара, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Курумоч (аэропорт)
В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Курумоч сняли в 17:10 мск