https://ria.ru/20241031/samara-1981150046.html

В Самаре ввели временные ограничения на работу аэропорта

В Самаре ввели временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 31.10.2024

В Самаре ввели временные ограничения на работу аэропорта

Временные ограничения на прием и отправление самолетов введены в аэропорту Самары с 13.30 мск для безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации в своем РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:20

2024-10-31T14:20

2024-10-31T14:30

самара

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и отправление самолетов введены в аэропорту Самары с 13.30 мск для безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 13.30 мск, 31 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Самара (Курумоч; код ICAO: UWWW). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", — говорится в сообщении.Представитель ведомства отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20241031/saratov-1981142281.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество