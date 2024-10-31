https://ria.ru/20241031/samara-1981150046.html
В Самаре ввели временные ограничения на работу аэропорта
В Самаре ввели временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 31.10.2024
В Самаре ввели временные ограничения на работу аэропорта
Временные ограничения на прием и отправление самолетов введены в аэропорту Самары с 13.30 мск для безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации в своем РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:20
2024-10-31T14:20
2024-10-31T14:30
самара
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и отправление самолетов введены в аэропорту Самары с 13.30 мск для безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 13.30 мск, 31 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Самара (Курумоч; код ICAO: UWWW). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", — говорится в сообщении.Представитель ведомства отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20241031/saratov-1981142281.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Самара, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В Самаре ввели временные ограничения на работу аэропорта
Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта в Самаре с 13:30 мск