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В Самаре ввели временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 31.10.2024
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14:20 31.10.2024 (обновлено: 14:30 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/samara-1981150046.html
В Самаре ввели временные ограничения на работу аэропорта
В Самаре ввели временные ограничения на работу аэропорта - РИА Новости, 31.10.2024
В Самаре ввели временные ограничения на работу аэропорта
Временные ограничения на прием и отправление самолетов введены в аэропорту Самары с 13.30 мск для безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации в своем РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:20
2024-10-31T14:30
самара
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и отправление самолетов введены в аэропорту Самары с 13.30 мск для безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 13.30 мск, 31 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Самара (Курумоч; код ICAO: UWWW). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", — говорится в сообщении.Представитель ведомства отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20241031/saratov-1981142281.html
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самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Самара, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В Самаре ввели временные ограничения на работу аэропорта

Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта в Самаре с 13:30 мск

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАэропорт "Курумоч" в Самаре
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Аэропорт "Курумоч" в Самаре. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и отправление самолетов введены в аэропорту Самары с 13.30 мск для безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 13.30 мск, 31 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Самара (Курумоч; код ICAO: UWWW). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", — говорится в сообщении.
Представитель ведомства отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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СамараФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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