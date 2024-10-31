Песков заявил о заинтересованности России в развитии отношений с КНДР
Песков: развитие отношений с КНДР не должно никого пугать
Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии отношений с КНДР во всех областях, это не должно никого пугать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы остаёмся приверженными нашим интересам развивать отношения с нашим соседом (с КНДР - ред.), собственно, во всех областях, и это не должно никого ни пугать, ни заботить. Это суверенное право и КНДР, и России развивать отношения, будучи соседними государствами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о запуске КНДР баллистической ракеты и якобы помощи со стороны России в вопросе военных технологий.
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29 октября, 12:42
В четверг КНДР провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты в 7.11 (1.11 мск), вероятно, по навесной траектории, что означает ее пуск под более вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета за счет увеличения высоты. Она упала в 8.37 (2.37 мск) в районе острова Окусири на Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны. Полет продолжался 86 минут, что стало рекордом продолжительности, дальность составила 1 тысячу километров, высота - 7 тысяч километров. Высота стала рекордной за все время северокорейских пусков.
Это 12-й пуск баллистической ракеты КНДР в 2024 году.
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.