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Песков заявил о заинтересованности России в развитии отношений с КНДР - РИА Новости, 31.10.2024
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12:08 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/rossija-1981101733.html
Песков заявил о заинтересованности России в развитии отношений с КНДР
Песков заявил о заинтересованности России в развитии отношений с КНДР - РИА Новости, 31.10.2024
Песков заявил о заинтересованности России в развитии отношений с КНДР
Россия заинтересована в развитии отношений с КНДР во всех областях, это не должно никого пугать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:08
2024-10-31T12:08
россия
хоккайдо
пхеньян
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии отношений с КНДР во всех областях, это не должно никого пугать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы остаёмся приверженными нашим интересам развивать отношения с нашим соседом (с КНДР - ред.), собственно, во всех областях, и это не должно никого ни пугать, ни заботить. Это суверенное право и КНДР, и России развивать отношения, будучи соседними государствами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о запуске КНДР баллистической ракеты и якобы помощи со стороны России в вопросе военных технологий. В четверг КНДР провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты в 7.11 (1.11 мск), вероятно, по навесной траектории, что означает ее пуск под более вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета за счет увеличения высоты. Она упала в 8.37 (2.37 мск) в районе острова Окусири на Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны. Полет продолжался 86 минут, что стало рекордом продолжительности, дальность составила 1 тысячу километров, высота - 7 тысяч километров. Высота стала рекордной за все время северокорейских пусков. Это 12-й пуск баллистической ракеты КНДР в 2024 году. Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20241029/peskov-1980673536.html
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россия, хоккайдо, пхеньян, дмитрий песков, оон, в мире
Россия, Хоккайдо, Пхеньян, Дмитрий Песков, ООН, В мире
Песков заявил о заинтересованности России в развитии отношений с КНДР

Песков: развитие отношений с КНДР не должно никого пугать

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии отношений с КНДР во всех областях, это не должно никого пугать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы остаёмся приверженными нашим интересам развивать отношения с нашим соседом (с КНДР - ред.), собственно, во всех областях, и это не должно никого ни пугать, ни заботить. Это суверенное право и КНДР, и России развивать отношения, будучи соседними государствами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о запуске КНДР баллистической ракеты и якобы помощи со стороны России в вопросе военных технологий.
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В четверг КНДР провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты в 7.11 (1.11 мск), вероятно, по навесной траектории, что означает ее пуск под более вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета за счет увеличения высоты. Она упала в 8.37 (2.37 мск) в районе острова Окусири на Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны. Полет продолжался 86 минут, что стало рекордом продолжительности, дальность составила 1 тысячу километров, высота - 7 тысяч километров. Высота стала рекордной за все время северокорейских пусков.
Это 12-й пуск баллистической ракеты КНДР в 2024 году.
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
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РоссияХоккайдоПхеньянДмитрий ПесковООНВ мире
 
 
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