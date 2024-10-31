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Рогов рассказал об атаке дронов ВСУ на Бердянск - РИА Новости, 31.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:08 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/rogov-1981080713.html
Рогов рассказал об атаке дронов ВСУ на Бердянск
Рогов рассказал об атаке дронов ВСУ на Бердянск - РИА Новости, 31.10.2024
Рогов рассказал об атаке дронов ВСУ на Бердянск
Атака украинских дронов на город Бердянск Запорожской области длилась на протяжении часа, противник пытался поразить порт, объекты социальной инфраструктуры и... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:08
2024-10-31T11:08
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Атака украинских дронов на город Бердянск Запорожской области длилась на протяжении часа, противник пытался поразить порт, объекты социальной инфраструктуры и административные здания, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что ВСУ утром в четверг совершили массированную атаку дронами по городскому порту и инфраструктуре города. Пострадали три человека. "Вражеская атака длилась на протяжении часа. В ней принимали участие как минимум шесть дронов-камикадзе", - сказал Рогов. По его словам, противник пытался ударить по морскому торговому порту, а также по объектам социальной инфраструктуры и административным зданиям, расположенным в плотной жилой застройке, где утром наблюдается большое скопление людей. "Отработала система ПВО. Дроны были отклонены от мест массового скопления людей", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20241031/berdjansk-1981048506.html
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бердянск, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов рассказал об атаке дронов ВСУ на Бердянск

Рогов: атака дронов ВСУ на Бердянск длилась на протяжении часа

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки по Бердянску со стороны ВСУ
Последствия атаки по Бердянску со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки по Бердянску со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Атака украинских дронов на город Бердянск Запорожской области длилась на протяжении часа, противник пытался поразить порт, объекты социальной инфраструктуры и административные здания, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что ВСУ утром в четверг совершили массированную атаку дронами по городскому порту и инфраструктуре города. Пострадали три человека.
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"Вражеская атака длилась на протяжении часа. В ней принимали участие как минимум шесть дронов-камикадзе", - сказал Рогов.
По его словам, противник пытался ударить по морскому торговому порту, а также по объектам социальной инфраструктуры и административным зданиям, расположенным в плотной жилой застройке, где утром наблюдается большое скопление людей.
"Отработала система ПВО. Дроны были отклонены от мест массового скопления людей", - сказал Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеБердянскЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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