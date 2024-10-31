https://ria.ru/20241031/rogov-1981080713.html

Рогов рассказал об атаке дронов ВСУ на Бердянск

Рогов рассказал об атаке дронов ВСУ на Бердянск - РИА Новости, 31.10.2024

Рогов рассказал об атаке дронов ВСУ на Бердянск

Атака украинских дронов на город Бердянск Запорожской области длилась на протяжении часа, противник пытался поразить порт, объекты социальной инфраструктуры и... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T11:08

2024-10-31T11:08

2024-10-31T11:08

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Атака украинских дронов на город Бердянск Запорожской области длилась на протяжении часа, противник пытался поразить порт, объекты социальной инфраструктуры и административные здания, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что ВСУ утром в четверг совершили массированную атаку дронами по городскому порту и инфраструктуре города. Пострадали три человека. "Вражеская атака длилась на протяжении часа. В ней принимали участие как минимум шесть дронов-камикадзе", - сказал Рогов. По его словам, противник пытался ударить по морскому торговому порту, а также по объектам социальной инфраструктуры и административным зданиям, расположенным в плотной жилой застройке, где утром наблюдается большое скопление людей. "Отработала система ПВО. Дроны были отклонены от мест массового скопления людей", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20241031/berdjansk-1981048506.html

https://ria.ru/20241031/bespilotnik-1981058997.html

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бердянск, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность