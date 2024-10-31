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Республиканцы осудят Байдена за слова о сторонниках Трампа, пишут СМИ
Республиканцы осудят Байдена за слова о сторонниках Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 31.10.2024
Республиканцы осудят Байдена за слова о сторонниках Трампа, пишут СМИ
Республиканцы в конгрессе США внесут резолюцию с осуждением президента Джо Байдена, назвавшего сторонников вновь претендующего на высший пост Дональда Трампа... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:57
2024-10-31T17:57
2024-10-31T17:57
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США внесут резолюцию с осуждением президента Джо Байдена, назвавшего сторонников вновь претендующего на высший пост Дональда Трампа "отбросами", сообщает Fox News. "Байдена следует осудить за слово "отбросы" о миллионах американцев, которые поддерживают Трампа", - цитирует телеканал члена палаты представителей Джона Розе, который планирует внести резолюцию до конца недели. Как заявил он, "демократы проявили неуважение ко взглядам половины страны". Ранее Байден назвал "отбросами" сторонников бывшего главы государства и кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа. Позднее Белый дом попытался оправдаться, заявив, что президент США охарактеризовал так "риторику ненависти" на митинге Трампа в Нью-Йорке, а не самих сторонников политика. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Республиканцы осудят Байдена за слова о сторонниках Трампа, пишут СМИ
Fox News: в конгрессе осудят Байдена, назвавшего сторонников Трампа "отбросами"