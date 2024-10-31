https://ria.ru/20241031/respublikantsy-1981204478.html

Республиканцы осудят Байдена за слова о сторонниках Трампа, пишут СМИ

Республиканцы осудят Байдена за слова о сторонниках Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 31.10.2024

Республиканцы осудят Байдена за слова о сторонниках Трампа, пишут СМИ

Республиканцы в конгрессе США внесут резолюцию с осуждением президента Джо Байдена, назвавшего сторонников вновь претендующего на высший пост Дональда Трампа... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T17:57

2024-10-31T17:57

2024-10-31T17:57

в мире

сша

нью-йорк (город)

дональд трамп

джо байден

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961849561_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_60e19153b02605a3face2faebde2fd9c.jpg

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США внесут резолюцию с осуждением президента Джо Байдена, назвавшего сторонников вновь претендующего на высший пост Дональда Трампа "отбросами", сообщает Fox News. "Байдена следует осудить за слово "отбросы" о миллионах американцев, которые поддерживают Трампа", - цитирует телеканал члена палаты представителей Джона Розе, который планирует внести резолюцию до конца недели. Как заявил он, "демократы проявили неуважение ко взглядам половины страны". Ранее Байден назвал "отбросами" сторонников бывшего главы государства и кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа. Позднее Белый дом попытался оправдаться, заявив, что президент США охарактеризовал так "риторику ненависти" на митинге Трампа в Нью-Йорке, а не самих сторонников политика. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241031/tramp-1981029768.html

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024