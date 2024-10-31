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Республиканцы осудят Байдена за слова о сторонниках Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 31.10.2024
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17:57 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/respublikantsy-1981204478.html
Республиканцы осудят Байдена за слова о сторонниках Трампа, пишут СМИ
Республиканцы осудят Байдена за слова о сторонниках Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 31.10.2024
Республиканцы осудят Байдена за слова о сторонниках Трампа, пишут СМИ
Республиканцы в конгрессе США внесут резолюцию с осуждением президента Джо Байдена, назвавшего сторонников вновь претендующего на высший пост Дональда Трампа... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:57
2024-10-31T17:57
в мире
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
джо байден
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США внесут резолюцию с осуждением президента Джо Байдена, назвавшего сторонников вновь претендующего на высший пост Дональда Трампа "отбросами", сообщает Fox News. "Байдена следует осудить за слово "отбросы" о миллионах американцев, которые поддерживают Трампа", - цитирует телеканал члена палаты представителей Джона Розе, который планирует внести резолюцию до конца недели. Как заявил он, "демократы проявили неуважение ко взглядам половины страны". Ранее Байден назвал "отбросами" сторонников бывшего главы государства и кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа. Позднее Белый дом попытался оправдаться, заявив, что президент США охарактеризовал так "риторику ненависти" на митинге Трампа в Нью-Йорке, а не самих сторонников политика. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Республиканцы осудят Байдена за слова о сторонниках Трампа, пишут СМИ

Fox News: в конгрессе осудят Байдена, назвавшего сторонников Трампа "отбросами"

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США внесут резолюцию с осуждением президента Джо Байдена, назвавшего сторонников вновь претендующего на высший пост Дональда Трампа "отбросами", сообщает Fox News.
"Байдена следует осудить за слово "отбросы" о миллионах американцев, которые поддерживают Трампа", - цитирует телеканал члена палаты представителей Джона Розе, который планирует внести резолюцию до конца недели.
Как заявил он, "демократы проявили неуважение ко взглядам половины страны".
Ранее Байден назвал "отбросами" сторонников бывшего главы государства и кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа. Позднее Белый дом попытался оправдаться, заявив, что президент США охарактеризовал так "риторику ненависти" на митинге Трампа в Нью-Йорке, а не самих сторонников политика.
Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп проехал на мусоровозе - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Трамп проехал на мусоровозе после слов Байдена об "отбросах"
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В миреСШАНью-Йорк (город)Дональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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