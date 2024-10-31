https://ria.ru/20241031/rakety-1981053341.html

Зеленский просчитался с планами получить "Томагавки", заявили в Госдуме

Зеленский просчитался с планами получить "Томагавки", заявили в Госдуме - РИА Новости, 31.10.2024

Зеленский просчитался с планами получить "Томагавки", заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Владимир Зеленский просчитался с планами получить от США... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T09:13

2024-10-31T09:13

2024-10-31T09:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Владимир Зеленский просчитался с планами получить от США дальнобойные ракеты "Томагавк". Пункт так называемого плана победы Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк", сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников. При этом чиновники США охарактеризовали эту просьбу как "абсолютно невыполнимую". В свою очередь, Зеленский возмутился появлением в СМИ информации о том, что он просил Белый дом передать Украине ракеты, упрекнув Запад, что "между партнерами нет ничего конфиденциального". "Зеленский просчитался с планами получить от американцев ракеты типа "Томагавк". Американцы их никому не давали, и давать не будут, не из жадности, а из чистого прагматизма - самим нужны. К тому же НАТО не в восторге от российских предупреждений касаемо дальнобойных ракет", - сказал Белик РИА Новости. При этом, по его словам, западные партнеры видимо впали в ступор от аппетитов Зеленского. "Украинский лидер демонстрирует небывалые усердия по "выколачиванию" своей поддержки. Думаю, что сегодня западный мир пребывает в растерянности - им навязался партнёр, которому всегда мало денег, оружия, гуманитарной помощи. Скоро такими темпами не то что Украину поддерживать, себя любимых ущемлять придется", - сказал депутат. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980927015.html

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россия, украина, владимир зеленский, дмитрий белик, нато, в мире