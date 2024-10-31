https://ria.ru/20241031/raketa-1981222657.html

Западные страны запросили заседание СБ ООН из-за баллистической ракеты КНДР

Западные страны запросили заседание СБ ООН из-за баллистической ракеты КНДР - РИА Новости, 31.10.2024

Западные страны запросили заседание СБ ООН из-за баллистической ракеты КНДР

Ряд западных стран запросили на понедельник, 4 ноября, заседание Совета Безопасности ООН в связи с запуском КНДР баллистической ракеты, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T19:12

2024-10-31T19:12

2024-10-31T19:23

в мире

словения

оон

совет безопасности оон

сша

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867712233_0:380:2966:2048_1920x0_80_0_0_d595140d9f5197e0da1e055ce088b097.jpg

ООН, 31 окт – РИА Новости. Ряд западных стран запросили на понедельник, 4 ноября, заседание Совета Безопасности ООН в связи с запуском КНДР баллистической ракеты, сообщили РИА Новости в миссии Словении при Всемирной Организации."Да, я могу подтвердить", – сказали агентству в словенской миссии в ответ на соответствующий вопрос.Заседание запросили США, Великобритания, Франция, Япония, Южная Корея, Мальта и, соответственно, Словения.В четверг КНДР провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты в 07.11 (01.11 мск), вероятно, по навесной траектории, что означает ее пуск под более вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета за счет увеличения высоты. Она упала в 08.37 (02.37 мск) в районе острова Окусири на Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны. Полет продолжался 86 минут, что стало рекордом продолжительности, дальность составила 1 тысячу километров, высота - 7 тысяч километров. Высота стала рекордной за все время северокорейских пусков.Это 12-й пуск баллистической ракеты КНДР в 2024 году.

https://ria.ru/20241031/kndr-1981089079.html

https://ria.ru/20241031/kndr-1981067379.html

словения

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словения, оон, совет безопасности оон, сша, великобритания