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Западные страны запросили заседание СБ ООН из-за баллистической ракеты КНДР - РИА Новости, 31.10.2024
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19:12 31.10.2024 (обновлено: 19:23 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/raketa-1981222657.html
Западные страны запросили заседание СБ ООН из-за баллистической ракеты КНДР
Западные страны запросили заседание СБ ООН из-за баллистической ракеты КНДР - РИА Новости, 31.10.2024
Западные страны запросили заседание СБ ООН из-за баллистической ракеты КНДР
Ряд западных стран запросили на понедельник, 4 ноября, заседание Совета Безопасности ООН в связи с запуском КНДР баллистической ракеты, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T19:12
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ООН, 31 окт – РИА Новости. Ряд западных стран запросили на понедельник, 4 ноября, заседание Совета Безопасности ООН в связи с запуском КНДР баллистической ракеты, сообщили РИА Новости в миссии Словении при Всемирной Организации."Да, я могу подтвердить", – сказали агентству в словенской миссии в ответ на соответствующий вопрос.Заседание запросили США, Великобритания, Франция, Япония, Южная Корея, Мальта и, соответственно, Словения.В четверг КНДР провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты в 07.11 (01.11 мск), вероятно, по навесной траектории, что означает ее пуск под более вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета за счет увеличения высоты. Она упала в 08.37 (02.37 мск) в районе острова Окусири на Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны. Полет продолжался 86 минут, что стало рекордом продолжительности, дальность составила 1 тысячу километров, высота - 7 тысяч километров. Высота стала рекордной за все время северокорейских пусков.Это 12-й пуск баллистической ракеты КНДР в 2024 году.
https://ria.ru/20241031/kndr-1981089079.html
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В мире, Словения, ООН, Совет Безопасности ООН, США, Великобритания
Западные страны запросили заседание СБ ООН из-за баллистической ракеты КНДР

Страны Запада просят заседание СБ ООН из-за запуска КНДР баллистической ракеты

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Заседание СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 31 окт – РИА Новости. Ряд западных стран запросили на понедельник, 4 ноября, заседание Совета Безопасности ООН в связи с запуском КНДР баллистической ракеты, сообщили РИА Новости в миссии Словении при Всемирной Организации.
"Да, я могу подтвердить", – сказали агентству в словенской миссии в ответ на соответствующий вопрос.
Ёсимаса Хаяси - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Японский генсек рассказал о характеристиках МБР, испытанной КНДР
Вчера, 11:35
Заседание запросили США, Великобритания, Франция, Япония, Южная Корея, Мальта и, соответственно, Словения.
В четверг КНДР провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты в 07.11 (01.11 мск), вероятно, по навесной траектории, что означает ее пуск под более вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета за счет увеличения высоты. Она упала в 08.37 (02.37 мск) в районе острова Окусири на Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны. Полет продолжался 86 минут, что стало рекордом продолжительности, дальность составила 1 тысячу километров, высота - 7 тысяч километров. Высота стала рекордной за все время северокорейских пусков.
Это 12-й пуск баллистической ракеты КНДР в 2024 году.
Запуск ракеты КНДР - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Южнокорейский эксперт прокомментировал запуск КНДР МБР
Вчера, 10:07
 
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