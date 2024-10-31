https://ria.ru/20241031/pvo-1981240254.html

ПВО сбила четыре украинских беспилотника над Курской и Брянской областями

ПВО сбила четыре украинских беспилотника над Курской и Брянской областями - РИА Новости, 31.10.2024

ПВО сбила четыре украинских беспилотника над Курской и Брянской областями

Российская ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T21:07

2024-10-31T21:07

2024-10-31T21:24

специальная военная операция на украине

брянская область

курская область

безопасность

россия

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщило Минобороны России."С 20.10 до 20.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области, два – над территорией Брянской области, и один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

курская область

россия

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брянская область, курская область, безопасность, россия