https://ria.ru/20241031/pvo-1981233118.html

ПВО сбила десять дронов ВСУ над Курской и Белгородской областями

ПВО сбила десять дронов ВСУ над Курской и Белгородской областями - РИА Новости, 31.10.2024

ПВО сбила десять дронов ВСУ над Курской и Белгородской областями

Российская ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников над Курской областью и два - над Белгородской, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T20:24

2024-10-31T20:24

2024-10-31T20:30

белгородская область

курская область

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников над Курской областью и два - над Белгородской, сообщило Минобороны РФ."В период с 18.40 до 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Курской области и два над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241031/obstrel-1981086054.html

белгородская область

курская область

россия

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белгородская область, курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)