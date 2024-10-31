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ПВО сбила десять дронов ВСУ над Курской и Белгородской областями
ПВО сбила десять дронов ВСУ над Курской и Белгородской областями - РИА Новости, 31.10.2024
ПВО сбила десять дронов ВСУ над Курской и Белгородской областями
Российская ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников над Курской областью и два - над Белгородской, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:24
2024-10-31T20:24
2024-10-31T20:30
белгородская область
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников над Курской областью и два - над Белгородской, сообщило Минобороны РФ."В период с 18.40 до 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Курской области и два над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Белгородская область, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила десять дронов ВСУ над Курской и Белгородской областями
Минобороны: восемь дронов сбито над Курской областью и еще два над Белгородской