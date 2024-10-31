https://ria.ru/20241031/pvo-1981232225.html

ПВО сбила три украинских беспилотника над Курской областью

ПВО сбила три украинских беспилотника над Курской областью - РИА Новости, 31.10.2024

ПВО сбила три украинских беспилотника над Курской областью

Губернатор Курской области Алексей Смирнов написал в своём Telegram-канале еще о трёх сбитых украинских беспилотниках. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T20:10

2024-10-31T20:10

2024-10-31T20:12

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

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КУРСК, 31 окт - РИА Новости. Губернатор Курской области Алексей Смирнов написал в своём Telegram-канале еще о трёх сбитых украинских беспилотниках."Еще 3 украинских БПЛА самолетного типа сбито в небе Курской области. Опасность атаки сохраняется. При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно", - написал Смирнов.Ранее Смирнов сообщал о трёх сбитых украинских беспилотниках в Курской области на фоне объявленной в четверг опасности атаки БПЛА.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность