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ПВО сбила три украинских беспилотника над Курской областью
ПВО сбила три украинских беспилотника над Курской областью - РИА Новости, 31.10.2024
ПВО сбила три украинских беспилотника над Курской областью
Губернатор Курской области Алексей Смирнов написал в своём Telegram-канале еще о трёх сбитых украинских беспилотниках. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:10
2024-10-31T20:10
2024-10-31T20:12
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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КУРСК, 31 окт - РИА Новости. Губернатор Курской области Алексей Смирнов написал в своём Telegram-канале еще о трёх сбитых украинских беспилотниках."Еще 3 украинских БПЛА самолетного типа сбито в небе Курской области. Опасность атаки сохраняется. При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно", - написал Смирнов.Ранее Смирнов сообщал о трёх сбитых украинских беспилотниках в Курской области на фоне объявленной в четверг опасности атаки БПЛА.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
ПВО сбила три украинских беспилотника над Курской областью
Смирнов: еще 3 украинских БПЛА самолетного типа сбиты в небе Курской области