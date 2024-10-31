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ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 31.10.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T21:25
2024-10-31T21:25
2024-10-31T21:25
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр богомаз
брянская область
безопасность
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее сообщалось об уничтожении украинского БПЛА над территорией региона. "Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал губернатор в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), александр богомаз, брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Александр Богомаз, Брянская область, Безопасность
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
Богомаз: ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью