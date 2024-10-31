https://ria.ru/20241031/pvo--1981241757.html

ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 31.10.2024

ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T21:25

2024-10-31T21:25

2024-10-31T21:25

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

александр богомаз

брянская область

безопасность

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее сообщалось об уничтожении украинского БПЛА над территорией региона. "Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал губернатор в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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министерство обороны рф (минобороны рф), александр богомаз, брянская область, безопасность