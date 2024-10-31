https://ria.ru/20241031/prompark--1981012478.html

Производство климатического оборудования откроется в промпарке "Бутово"

Производство климатического оборудования откроется в промпарке "Бутово" - РИА Новости, 31.10.2024

Производство климатического оборудования откроется в промпарке "Бутово"

Новое высокотехнологичное производство климатического оборудования появится на территории столичного промышленного парка "Бутово", заявил в четверг министр... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T07:13

2024-10-31T07:13

2024-10-31T07:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1981012338_0:270:2684:1780_1920x0_80_0_0_8e4816230acb8209d12826a588d7b918.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Новое высокотехнологичное производство климатического оборудования появится на территории столичного промышленного парка "Бутово", заявил в четверг министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."В промышленном парке "Бутово", который в прошлом году ввели в эксплуатацию в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда откроется производственный цех по выпуску автономных климатических систем премиум-класса для жилых и коммерческих помещений и профильный сервисный центр. Предприятие укомплектуют современным высокопроизводительным оборудованием", - привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.Он добавил, что на данном производстве будут трудиться порядка 30 сотрудников.Отмечается, что промобъекты, которые создают в Москве в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), уже оснащены необходимой инженерной инфраструктурой. И они позволяют начать работу производственных линий быстро и без дополнительных вложений в модернизацию здания.В свою очередь, гендиректор компании "Buhler-AHS" Алексей Кайгородцев заявил, что транспортная доступность, современность и высокий уровень оснащенности площадки - это ключевые факторы, которые повлияли на выбор места для размещения производства автоматических форсуночных систем увлажнения. Он отметил, что на территории промпарка "Бутово" можно проводить бизнес-встречи.Более 58 тысяч кв. м составляет площадь данного промышленного парка, уточнили в ДИПП. По программе по созданию мест приложения труда устроиться на работу туда смогут около 1,8 тысячи сотрудников. На площадке уже размещены производства медоборудования, профессиональной косметики, строительных материалов и прочее.По словам управляющего партнера компании Parametr Александра Манунина, этот промышленный парк был спроектирован с учетом потребностей МСБ. Он выразил уверенность, что резиденты промышленного парка смогут успешно реализовать свои планы по развитию производств. В этом им помогут удобное расположение, современное оснащение и гибкие решения.За 4 года реализации программа стимулирования создания МПТ охватила практически все районы мегаполиса. Столичное правительство заключило свыше 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство более 6 млн "квадратов" недвижимости – новые промпредприятия, логокомплексы, офисные и торговые объекты, а также учреждения образования, культуры и спорта.Всего в развитие Москвы и создание МПТ будет привлечено более 2 трлн рублей. Благодаря этому создать более 290 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики столицы.Ранее Гарбузов сообщил, что с января по август в столице изготовили свыше 130 тонн биологически активных добавок, что на 27% больше такого же периода прошлого года.

https://ria.ru/20240930/prompark-1975496085.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса