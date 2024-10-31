https://ria.ru/20241031/proekt-1981162872.html

Проект трехлетнего бюджета представили в правительстве Самарской области

Проект трехлетнего бюджета представили в правительстве Самарской области - РИА Новости, 31.10.2024

Проект трехлетнего бюджета представили в правительстве Самарской области

Правительство Самарской области провело заседание, где был представлен проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, основанный на поручениях... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T15:16

2024-10-31T15:16

2024-10-31T15:18

самарская область

вячеслав федорищев

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Правительство Самарской области провело заседание, где был представлен проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, основанный на поручениях губернатора Вячеслава Федорищева, сообщает пресс-служба регионального правительства. Проект бюджета – законодательная и финансовая основа для решения многолетних проблем в различных отраслях, направлен на улучшение качества жизни населения. "При выборе приоритетов учтены тысячи обращений граждан, многие проблемы которых не решались годами. По каждому направлению были сформированы поручения. Такой подход позволил нам учесть наиболее важные потребности жителей региона, определить точки роста и развития. Безусловно, большая часть расходов связана с благосостоянием людей и влияет на качество их жизни. Отдельное внимание уделено социально значимым направлениям, развитию науки, спорта, промышленности и других отраслей", - сказал глава региона Федорищев, его слова приводит пресс-служба. Первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов, который провел заседание, отметил, что в ходе работы над проектом бюджета правительство руководствовалось интересами жителей. Поэтому документ максимально честный и приближенный к объективным запросам общества. "Я напомню, что документ был подготовлен по результатам большого количества поездок в муниципалитеты, прямого общения губернатора с жителями региона", - сказал Смирнов. Так, в 2025 году доходы областного бюджета запланированы в объеме 264 миллиардов рублей, расходы - 290 миллиардов рублей. Проект бюджета отражает как динамичный рост социально значимых расходов, так и сохранение направленности бюджета развития. Существенная роль отведена финансированию социальных отраслей, таких как социальная политика, образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт – на них направлено 182 миллиарда 214 миллионов рублей, или 63% от общего объема расходов. В числе приоритетных направлений расходов на 2025 год – поддержка участников СВО и их семей (5,3 миллиарда рублей), поддержка многодетных семей (2,6 миллиарда рублей, что на 1,3 миллиарда больше, чем в 2024 году). Также в числе принятых решений по поручению главы региона – обеспечение с 1 января 2025 года ежемесячных выплат ветеранам труда без учета ранее существовавших критериев (на эти цели предусмотрено 4,2 миллиарда рублей). Еще одно решение - с 2025 года ежегодную выплату выплачивать к 9 Мая будут получать все жители региона, попадающие в категорию "дети войны" - это более 114 тысяч человек. Изменения коснутся и сферы здравоохранения, образования, спорта, а также общественного транспорта.

https://ria.ru/20241015/samara-1978182067.html

https://ria.ru/20241022/sotsnuzhdy-1979405187.html

самарская область

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, вячеслав федорищев