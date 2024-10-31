https://ria.ru/20241031/privychki-1981165770.html
Россияне рассказали про осенние привычки
Россияне рассказали про осенние привычки - РИА Новости, 31.10.2024
Россияне рассказали про осенние привычки
Социальная сеть Одноклассники и финтех-компания ЮMoney узнали об осенних привычках россиян: чем они занимаются, какие активности предпочитают и сколько тратят... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T15:32
2024-10-31T15:32
2024-10-31T15:32
покупки
одноклассники
шоппинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981162567_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_9f1c0554cd67e44178c649b72a48cf13.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Социальная сеть Одноклассники и финтех-компания ЮMoney узнали об осенних привычках россиян: чем они занимаются, какие активности предпочитают и сколько тратят. В опросе приняли участие более 1500 пользователей электронного кошелька.По данным опроса, каждый четвертый россиянин смотрит фильмы и сериалы дома (24%). На втором месте — видеоигры (14%), на третьем — просмотр тематического контента в соцсетях (10%). По данным аналитиков ОК, наиболее востребованными тематиками видео в разделе "Увлечения", начиная с сентября 2024 года, стали “кулинария”, “рукоделие”, “сад и огород”. Чаще всего в этот период пользователи смотрят видеоконтент с мастер-классами на тему приготовления осенних блюд, вязания теплых изделий и способах подготовки растений к зимовке.В противовес тем, кто потребляет контент дома, почти четверть россиян осенью регулярно выезжают на природу (24%). Еще 30% россиян готовы выезжать на природу осенью только в хорошую погоду. По 10% ездят только на дачу или с определённой целью (например, за грибами или на запланированное мероприятие). Никуда не ездят 24% россиян. Оставшиеся 2% ответили, что и так живут за городом или близко к природе.Большинство опрошенных (43%) не испытывают осеннюю хандру и любят осень. 40% могут иногда похандрить. Всегда грустят при смене сезона 15% опрошенных. Остальные не отмечают связи настроения и сезона.Среди способов улучшить настроение осенью самым популярным у респондентов оказались встречи с друзьями и родственниками (25%). Затем следовали шопинг (14%) и походы в бары или рестораны (11%). Ещё 8% ответов пришлось на начало новых проектов, 7% — на походы в спортзал и фитнес-клуб, 6% — на мысли о смене работы, и по 3% — на покупку онлайн-курсов или поход к психологу.По данным исследования, большинство россиян (35%) не замечают изменения в тратах осенью. Затруднились оценить изменения 18% опрошенных. Ещё 14% считают, что траты немного увеличиваются, а 10% отмечают значительный рост. В свою очередь, также 11% отметили небольшое снижение трат, а 12% — их значительное уменьшение.По данным ЮKassa, в период с 16 сентября по 23 октября 2024 года оборот ресторанов и кафе вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Количество покупок увеличилось на 49%, покупателей — на 27%, а средний чек вырос на 35% и составил 3150 рублей. Оборот цифровых товаров и игр вырос на 16%, число покупок — на 10%, покупателей — на 15%, средний чек — на 6% до 514 рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
покупки, одноклассники, шоппинг
покупки, Одноклассники, шоппинг
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Социальная сеть Одноклассники и финтех-компания ЮMoney узнали об осенних привычках россиян: чем они занимаются, какие активности предпочитают и сколько тратят. В опросе приняли участие более 1500 пользователей электронного кошелька.
По данным опроса, каждый четвертый россиянин смотрит фильмы и сериалы дома (24%). На втором месте — видеоигры (14%), на третьем — просмотр тематического контента в соцсетях (10%). По данным аналитиков ОК, наиболее востребованными тематиками видео в разделе "Увлечения", начиная с сентября 2024 года, стали “кулинария”, “рукоделие”, “сад и огород”. Чаще всего в этот период пользователи смотрят видеоконтент с мастер-классами на тему приготовления осенних блюд, вязания теплых изделий и способах подготовки растений к зимовке.
В противовес тем, кто потребляет контент дома, почти четверть россиян осенью регулярно выезжают на природу (24%). Еще 30% россиян готовы выезжать на природу осенью только в хорошую погоду. По 10% ездят только на дачу или с определённой целью (например, за грибами или на запланированное мероприятие). Никуда не ездят 24% россиян. Оставшиеся 2% ответили, что и так живут за городом или близко к природе.
Большинство опрошенных (43%) не испытывают осеннюю хандру и любят осень. 40% могут иногда похандрить. Всегда грустят при смене сезона 15% опрошенных. Остальные не отмечают связи настроения и сезона.
Среди способов улучшить настроение осенью самым популярным у респондентов оказались встречи с друзьями и родственниками (25%). Затем следовали шопинг (14%) и походы в бары или рестораны (11%). Ещё 8% ответов пришлось на начало новых проектов, 7% — на походы в спортзал и фитнес-клуб, 6% — на мысли о смене работы, и по 3% — на покупку онлайн-курсов или поход к психологу.
По данным исследования, большинство россиян (35%) не замечают изменения в тратах осенью. Затруднились оценить изменения 18% опрошенных. Ещё 14% считают, что траты немного увеличиваются, а 10% отмечают значительный рост. В свою очередь, также 11% отметили небольшое снижение трат, а 12% — их значительное уменьшение.
По данным ЮKassa, в период с 16 сентября по 23 октября 2024 года оборот ресторанов и кафе вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Количество покупок увеличилось на 49%, покупателей — на 27%, а средний чек вырос на 35% и составил 3150 рублей. Оборот цифровых товаров и игр вырос на 16%, число покупок — на 10%, покупателей — на 15%, средний чек — на 6% до 514 рублей.