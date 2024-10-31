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В Приморье в результате пожара в частном доме погибли два человека - РИА Новости, 31.10.2024
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03:17 31.10.2024 (обновлено: 10:42 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/primore-1981030882.html
В Приморье в результате пожара в частном доме погибли два человека
В Приморье в результате пожара в частном доме погибли два человека - РИА Новости, 31.10.2024
В Приморье в результате пожара в частном доме погибли два человека
Два человека погибли в результате пожара в частном доме в приморском Артёме, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T03:17
2024-10-31T10:42
происшествия
жилье
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в частном доме в приморском Артёме, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. По информации главка МЧС, пожар в частном доме произошел ранним утром в четверг на улице Бардина-Хуторского в Артёме. "На момент прибытия пожарных МЧС России дом был полностью охвачен пламенем, стены и крыша были обрушены. Огнеборцами в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших мужчин. В результате пожара дом полностью уничтожен огнем на площади около 50 квадратных метров", - говорится в сообщении. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара.
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происшествия, жилье, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье в результате пожара в частном доме погибли два человека

В приморском Артёме два человека погибли при пожаре в частном доме

© Фото : Главное управление МЧС России по Приморскому краюПоследствия пожара в частном доме в приморском Артёме. 31 октября 2024
Последствия пожара в частном доме в приморском Артёме. 31 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Последствия пожара в частном доме в приморском Артёме. 31 октября 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в частном доме в приморском Артёме, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.
По информации главка МЧС, пожар в частном доме произошел ранним утром в четверг на улице Бардина-Хуторского в Артёме.
"На момент прибытия пожарных МЧС России дом был полностью охвачен пламенем, стены и крыша были обрушены. Огнеборцами в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших мужчин. В результате пожара дом полностью уничтожен огнем на площади около 50 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара.
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ПроисшествияЖильеРоссияПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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