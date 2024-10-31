https://ria.ru/20241031/primore-1981030882.html

В Приморье в результате пожара в частном доме погибли два человека

В Приморье в результате пожара в частном доме погибли два человека - РИА Новости, 31.10.2024

В Приморье в результате пожара в частном доме погибли два человека

Два человека погибли в результате пожара в частном доме в приморском Артёме, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T03:17

2024-10-31T03:17

2024-10-31T10:42

происшествия

жилье

россия

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в частном доме в приморском Артёме, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. По информации главка МЧС, пожар в частном доме произошел ранним утром в четверг на улице Бардина-Хуторского в Артёме. "На момент прибытия пожарных МЧС России дом был полностью охвачен пламенем, стены и крыша были обрушены. Огнеборцами в ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших мужчин. В результате пожара дом полностью уничтожен огнем на площади около 50 квадратных метров", - говорится в сообщении. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара.

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происшествия, жилье, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)