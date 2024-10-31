https://ria.ru/20241031/prigovor-1981165654.html

В Москве вынесли приговор студенту за попытку поджечь военкомат

В Москве вынесли приговор студенту за попытку поджечь военкомат - РИА Новости, 31.10.2024

В Москве вынесли приговор студенту за попытку поджечь военкомат

Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы московского студента Ибрагима Оруджева по делу о подготовке к поджогу военкомата,... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T15:31

2024-10-31T15:31

2024-10-31T15:43

происшествия

москва

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы московского студента Ибрагима Оруджева по делу о подготовке к поджогу военкомата, сообщили РИА Новости в суде."Оруджеву назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы ", - сказали в суде.Как уточняет столичная прокуратура, отбывать первые 3 года он будет в тюрьме, оставшийся срок - в исправительной колонии строгого режима.В ходе прений сторон обвинение запрашивало 18 лет колонии строгого режима.Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 30, статьи 205 УК РФ (подготовка к совершению теракта) и по части 1 статьи 205.3 УК РФ (обучение террористической деятельности). Его арестовал Черемушкинский суд Москвы в ноябре прошлого года.По данным обвинения, студент, находясь под влиянием запрещенных украинских националистических организаций, научился в интернете изготавливать взрывчатку и проводил около военкомата разведку на местности, чтобы затем поджечь его. В ходе обыска у него нашли книги и записи по изготовлению взрывчатки, а в телефоне - фото прохода к военкомату.Оруджев себя виновным не признает. По версии защиты, он лишь хотел сфотографировать график работы военкомата, чтобы затем встать на воинский учет.

https://ria.ru/20241031/sud-1981167862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва