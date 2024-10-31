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В Москве вынесли приговор студенту за попытку поджечь военкомат - РИА Новости, 31.10.2024
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15:31 31.10.2024 (обновлено: 15:43 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/prigovor-1981165654.html
В Москве вынесли приговор студенту за попытку поджечь военкомат
В Москве вынесли приговор студенту за попытку поджечь военкомат - РИА Новости, 31.10.2024
В Москве вынесли приговор студенту за попытку поджечь военкомат
Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы московского студента Ибрагима Оруджева по делу о подготовке к поджогу военкомата,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T15:31
2024-10-31T15:43
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы московского студента Ибрагима Оруджева по делу о подготовке к поджогу военкомата, сообщили РИА Новости в суде."Оруджеву назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы ", - сказали в суде.Как уточняет столичная прокуратура, отбывать первые 3 года он будет в тюрьме, оставшийся срок - в исправительной колонии строгого режима.В ходе прений сторон обвинение запрашивало 18 лет колонии строгого режима.Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 30, статьи 205 УК РФ (подготовка к совершению теракта) и по части 1 статьи 205.3 УК РФ (обучение террористической деятельности). Его арестовал Черемушкинский суд Москвы в ноябре прошлого года.По данным обвинения, студент, находясь под влиянием запрещенных украинских националистических организаций, научился в интернете изготавливать взрывчатку и проводил около военкомата разведку на местности, чтобы затем поджечь его. В ходе обыска у него нашли книги и записи по изготовлению взрывчатки, а в телефоне - фото прохода к военкомату.Оруджев себя виновным не признает. По версии защиты, он лишь хотел сфотографировать график работы военкомата, чтобы затем встать на воинский учет.
https://ria.ru/20241031/sud-1981167862.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве вынесли приговор студенту за попытку поджечь военкомат

В Москве студенту за попытку поджечь военкомат дали 16 лет лишения свободы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы московского студента Ибрагима Оруджева по делу о подготовке к поджогу военкомата, сообщили РИА Новости в суде.
"Оруджеву назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы ", - сказали в суде.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Жителя Керчи признали виновным в госизмене
Вчера, 15:38
Как уточняет столичная прокуратура, отбывать первые 3 года он будет в тюрьме, оставшийся срок - в исправительной колонии строгого режима.
В ходе прений сторон обвинение запрашивало 18 лет колонии строгого режима.
Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 30, статьи 205 УК РФ (подготовка к совершению теракта) и по части 1 статьи 205.3 УК РФ (обучение террористической деятельности). Его арестовал Черемушкинский суд Москвы в ноябре прошлого года.
По данным обвинения, студент, находясь под влиянием запрещенных украинских националистических организаций, научился в интернете изготавливать взрывчатку и проводил около военкомата разведку на местности, чтобы затем поджечь его. В ходе обыска у него нашли книги и записи по изготовлению взрывчатки, а в телефоне - фото прохода к военкомату.
Оруджев себя виновным не признает. По версии защиты, он лишь хотел сфотографировать график работы военкомата, чтобы затем встать на воинский учет.
Хакер - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Купил танк — продал родину. Кто подстрекает подростков к госизмене
24 октября 2023, 08:00
 
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