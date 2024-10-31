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В Бурятии экс-главе "БайкалБанка" дали более 12 лет колонии за растрату

В Бурятии экс-главе "БайкалБанка" дали более 12 лет колонии за растрату - РИА Новости, 31.10.2024

В Бурятии экс-главе "БайкалБанка" дали более 12 лет колонии за растрату

Бывший председатель правления ПАО "БайкалБанк" осужден на 12 лет 4 месяца лишения свободы за растрату свыше 1,8 миллиарда рублей, сообщает прокуратура Бурятии. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T11:20

2024-10-31T11:20

2024-10-31T11:20

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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Бывший председатель правления ПАО "БайкалБанк" осужден на 12 лет 4 месяца лишения свободы за растрату свыше 1,8 миллиарда рублей, сообщает прокуратура Бурятии. "Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего председателя правления ПАО "БайкалБанк" и трех его соучастников. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). Суд приговорил бывшего председателя правления банка к 12 годам 4 месяцам лишения свободы", - говорится в сообщении. Остальные получили сроки от 6,5 лет до 12 лет 8 месяцев в исправительной колонии общего режима. Всем осужденным назначены штрафы от 400 тысяч рублей до 850 тысяч рублей. Также удовлетворены исковые требования представителя потерпевшего о возмещении ущерба. По данным прокуратуры, в 2016 году руководитель банка, действуя в сговоре с лицами, работающими в финансовой и юридической сферах, и заключая договоры уступки прав требований по кредитам, выданным юридическим и физическим лицам, купли-продажи и мены ценных бумаг, вывел ликвидные активы банка. "БайкалБанку" причинен ущерб в размере более 1,8 миллиарда рублей. Приговор в законную силу не вступил. ЦБ в августе 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "БайкалБанка", "дыра" в его капитале составила 6,35 миллиарда рублей.

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Ольга Фомченкова

происшествия, улан-удэ, россия, байкалбанк, центральный банк рф (цб рф)