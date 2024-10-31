В Бурятии экс-главе "БайкалБанка" дали более 12 лет колонии за растрату
Экс-главе правления "БайкалБанка" дали 12 лет за растрату свыше 1,8 млрд руб
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Бывший председатель правления ПАО "БайкалБанк" осужден на 12 лет 4 месяца лишения свободы за растрату свыше 1,8 миллиарда рублей, сообщает прокуратура Бурятии.
"Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего председателя правления ПАО "БайкалБанк" и трех его соучастников. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). Суд приговорил бывшего председателя правления банка к 12 годам 4 месяцам лишения свободы", - говорится в сообщении.
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Остальные получили сроки от 6,5 лет до 12 лет 8 месяцев в исправительной колонии общего режима. Всем осужденным назначены штрафы от 400 тысяч рублей до 850 тысяч рублей. Также удовлетворены исковые требования представителя потерпевшего о возмещении ущерба.
По данным прокуратуры, в 2016 году руководитель банка, действуя в сговоре с лицами, работающими в финансовой и юридической сферах, и заключая договоры уступки прав требований по кредитам, выданным юридическим и физическим лицам, купли-продажи и мены ценных бумаг, вывел ликвидные активы банка. "БайкалБанку" причинен ущерб в размере более 1,8 миллиарда рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
ЦБ в августе 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "БайкалБанка", "дыра" в его капитале составила 6,35 миллиарда рублей.
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