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В Дергачах Харьковской области после взрывов начался пожар - РИА Новости, 31.10.2024
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23:09 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/pozhar-1981248780.html
В Дергачах Харьковской области после взрывов начался пожар
В Дергачах Харьковской области после взрывов начался пожар - РИА Новости, 31.10.2024
В Дергачах Харьковской области после взрывов начался пожар
Пожар произошел в городе Дергачи, расположенного в Харьковской области на Украине, после взрывов, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T23:09
2024-10-31T23:09
в мире
харьков
дергачи
харьковская область
вооруженные силы рф
происшествия
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пожар произошел в городе Дергачи, расположенного в Харьковской области на Украине, после взрывов, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "В Дергачах... Возник пожар. Профильные службы выехали на осмотр", - написал Синегубов в своем Telegram-канале, заявив о взрыве в городе. Он добавил, что второй взрыв зафиксирован в окрестностях Харькова, детали выясняются. Ранее в четверг местный телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в Харькове, а также о серии взрывов в Полтаве. Киевская областная военная администрация сообщала о взрывах, связанных с работой украинской ПВО, в Киеве и Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, харьков, дергачи, харьковская область, вооруженные силы рф, происшествия
В мире, Харьков, Дергачи, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Происшествия
В Дергачах Харьковской области после взрывов начался пожар

Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о пожаре в городе Дергачи после взрывов

© AP Photo / Andrii MarienkoПожарные на месте взрыва
Пожарные на месте взрыва - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Пожарные на месте взрыва. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пожар произошел в городе Дергачи, расположенного в Харьковской области на Украине, после взрывов, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"В Дергачах... Возник пожар. Профильные службы выехали на осмотр", - написал Синегубов в своем Telegram-канале, заявив о взрыве в городе.
Он добавил, что второй взрыв зафиксирован в окрестностях Харькова, детали выясняются.
Ранее в четверг местный телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в Харькове, а также о серии взрывов в Полтаве. Киевская областная военная администрация сообщала о взрывах, связанных с работой украинской ПВО, в Киеве и Киевской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве
Вчера, 21:19
 
В миреХарьковДергачиХарьковская областьВооруженные силы РФПроисшествия
 
 
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