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В Дергачах Харьковской области после взрывов начался пожар
В Дергачах Харьковской области после взрывов начался пожар - РИА Новости, 31.10.2024
В Дергачах Харьковской области после взрывов начался пожар
Пожар произошел в городе Дергачи, расположенного в Харьковской области на Украине, после взрывов, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T23:09
2024-10-31T23:09
2024-10-31T23:09
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пожар произошел в городе Дергачи, расположенного в Харьковской области на Украине, после взрывов, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "В Дергачах... Возник пожар. Профильные службы выехали на осмотр", - написал Синегубов в своем Telegram-канале, заявив о взрыве в городе. Он добавил, что второй взрыв зафиксирован в окрестностях Харькова, детали выясняются. Ранее в четверг местный телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в Харькове, а также о серии взрывов в Полтаве. Киевская областная военная администрация сообщала о взрывах, связанных с работой украинской ПВО, в Киеве и Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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В мире, Харьков, Дергачи, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Происшествия
В Дергачах Харьковской области после взрывов начался пожар
Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о пожаре в городе Дергачи после взрывов