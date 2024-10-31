https://ria.ru/20241031/poperechnyy-1981224013.html

На комика Поперечного* составили протокол за дискредитацию армии

На комика Поперечного* составили протокол за дискредитацию армии - РИА Новости, 31.10.2024

На комика Поперечного* составили протокол за дискредитацию армии

Тверской суд Москвы зарегистрировал протокол, составленный в отношении комика и блогера Данилы Поперечного* за дискредитацию российской армии, сообщили РИА... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T19:22

2024-10-31T19:22

2024-10-31T20:04

россия

происшествия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал протокол, составленный в отношении комика и блогера Данилы Поперечного* за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Административный протокол зарегистрирован судом 31 октября", - рассказал собеседник агентства. За правонарушение блогеру грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. В июне министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.

https://ria.ru/20241027/poperechnyy-1980321720.html

https://ria.ru/20241004/poperechnyy-1976305212.html

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россия, происшествия, вооруженные силы рф