Рейтинг@Mail.ru
На комика Поперечного* составили протокол за дискредитацию армии - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 31.10.2024 (обновлено: 20:04 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/poperechnyy-1981224013.html
На комика Поперечного* составили протокол за дискредитацию армии
На комика Поперечного* составили протокол за дискредитацию армии - РИА Новости, 31.10.2024
На комика Поперечного* составили протокол за дискредитацию армии
Тверской суд Москвы зарегистрировал протокол, составленный в отношении комика и блогера Данилы Поперечного* за дискредитацию российской армии, сообщили РИА... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T19:22
2024-10-31T20:04
россия
происшествия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845195256_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_442d1a7423fd930442291c0d606ef229.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал протокол, составленный в отношении комика и блогера Данилы Поперечного* за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Административный протокол зарегистрирован судом 31 октября", - рассказал собеседник агентства. За правонарушение блогеру грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. В июне министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.
https://ria.ru/20241027/poperechnyy-1980321720.html
https://ria.ru/20241004/poperechnyy-1976305212.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845195256_192:0:2464:1704_1920x0_80_0_0_ec4371fc26f4de57060691d8841cdb3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, вооруженные силы рф
Россия, Происшествия, Вооруженные силы РФ
На комика Поперечного* составили протокол за дискредитацию армии

Суд зарегистрировал протокол против комика Поперечного за дискредитацию армии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВидеоблогер и комик Данила Поперечный*
Видеоблогер и комик Данила Поперечный* - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Видеоблогер и комик Данила Поперечный*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал протокол, составленный в отношении комика и блогера Данилы Поперечного* за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Административный протокол зарегистрирован судом 31 октября", - рассказал собеседник агентства.
Российский видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Стала известна еще одна причина внесения Поперечного* в список иноагентов
27 октября, 05:50
За правонарушение блогеру грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
В июне министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.
Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Суд отклонил иск Поперечного* об исключении из реестра иноагентов
4 октября, 09:48
 
РоссияПроисшествияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала