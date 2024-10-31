https://ria.ru/20241031/pogibshie-1981152340.html
Число погибших при взрыве в доме в Черкесске увеличилось до пяти
Число погибших при взрыве в доме в Черкесске увеличилось до пяти - РИА Новости, 31.10.2024
Число погибших при взрыве в доме в Черкесске увеличилось до пяти
В Черкесске, где в жилом доме взорвался газ, извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего, сообщила пресс-служба управления МЧС по Карачаево-Черкесии. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:33
2024-10-31T14:33
2024-10-31T15:12
происшествия
черкесск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Черкесске, где в жилом доме взорвался газ, извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего, сообщила пресс-служба управления МЧС по Карачаево-Черкесии."К сожалению, это уже пятый погибший. По последним данным, всего в результате вспышки паров газовоздушной смеси на улице Лободина в городе Черкесске пострадали девять человек, пять из которых погибли", — говорится в релизе. Ранее сообщалось о четырех погибших. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.По словам главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.Семьям погибших выплатят по миллиону рублей, пострадавшим — по 300 тысяч, сообщил глава республики, добавив, что дом, скорее всего, придется расселять. Взрыв в доме на улице Лободина в Черкесске прогремел рано утром. По информации МЧС, разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах. Из дома эвакуировали 52 человека.Предварительной причиной взрыва в экстренных службах назвали неисправность газового оборудования.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В Черкесске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
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Разбор завалов на месте взрыва газа в многоэтажке в Черкесске
До девяти увеличилось количество пострадавших в результате взрыва газа в многоэтажке в Черкесске, сообщили в МЧС.
2024-10-31T14:33
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Последствия взрыва в многоквартирном жилом доме в Черкесске
Один человек погиб в результате взрыва газовоздушной паров в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на 4-м и 5-м этажах, сообщили в МЧС.
В ведомстве добавили, что эвакуировано порядка 50 человек, идет ликвидация последствий происшествия
2024-10-31T14:33
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происшествия, черкесск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Черкесск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших при взрыве в доме в Черкесске увеличилось до пяти
МЧС РФ: число погибших при взрыве в доме в Черкесске увеличилось до пяти
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
В Черкесске, где в жилом доме взорвался газ, извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего, сообщила пресс-служба
управления МЧС по Карачаево-Черкесии.
"К сожалению, это уже пятый погибший. По последним данным, всего в результате вспышки паров газовоздушной смеси на улице Лободина в городе Черкесске пострадали девять человек, пять из которых погибли", — говорится в релизе.
Ранее сообщалось о четырех погибших. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.
По словам главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Семьям погибших выплатят по миллиону рублей, пострадавшим — по 300 тысяч, сообщил глава республики, добавив, что дом, скорее всего, придется расселять.
Взрыв в доме на улице Лободина в Черкесске прогремел рано утром. По информации МЧС, разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах. Из дома эвакуировали 52 человека.
Предварительной причиной взрыва в экстренных службах назвали неисправность газового оборудования.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В Черкесске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.