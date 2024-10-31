https://ria.ru/20241031/poezd-1981119828.html
В Испании сошел с рельсов поезд с опасным грузом
В Испании сошел с рельсов поезд с опасным грузом - РИА Новости, 31.10.2024
В Испании сошел с рельсов поезд с опасным грузом
Поезд, перевозивший опасный груз, сошел с рельсов в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча в Испании, железнодорожное движение перекрыто, сообщила служба... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:59
2024-10-31T12:59
2024-10-31T12:59
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МАДРИД, 31 окт - РИА Новости. Поезд, перевозивший опасный груз, сошел с рельсов в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча в Испании, железнодорожное движение перекрыто, сообщила служба экстренной помощи региона. "Сход с рельсов поезда, перевозившего опасные грузы. Из-за схода с рельсов пришлось перекрыть движение в обоих направлениях, а также дорогу GU-157 из-за наличия обломков аварийного поезда. Вагоны с опасными грузами, судя по всему, не пострадали", — говорится в сообщении. В службе уточнили, что в результате аварии пострадавших нет.
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в мире, испания
В Испании сошел с рельсов поезд с опасным грузом
В Испании сошел с рельсов поезд, перевозивший опасный груз, никто не пострадал
МАДРИД, 31 окт - РИА Новости. Поезд, перевозивший опасный груз, сошел с рельсов в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча в Испании, железнодорожное движение перекрыто, сообщила служба экстренной помощи региона.
"Сход с рельсов поезда, перевозившего опасные грузы. Из-за схода с рельсов пришлось перекрыть движение в обоих направлениях, а также дорогу GU-157 из-за наличия обломков аварийного поезда. Вагоны с опасными грузами, судя по всему, не пострадали", — говорится в сообщении.
В службе уточнили, что в результате аварии пострадавших нет.