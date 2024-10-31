https://ria.ru/20241031/plennyy-1981229495.html

Пленный рассказал об атаке дрона ВСУ при сдаче российским войскам

Пленный рассказал об атаке дрона ВСУ при сдаче российским войскам - РИА Новости, 31.10.2024

Пленный рассказал об атаке дрона ВСУ при сдаче российским войскам

Ударный беспилотник украинской армии прицельно сбросил две гранаты на сдававшихся в плен российской армии украинских военных на харьковском направлении, сообщил РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T19:50

2024-10-31T19:50

2024-10-31T20:10

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ударный беспилотник украинской армии прицельно сбросил две гранаты на сдававшихся в плен российской армии украинских военных на харьковском направлении, сообщил РИА Новости украинский военнопленный из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр. "В тот назначенный (для сдачи в плен) день, уже смеркалось, темно уже было, мы понемногу пошли. А потом мы заметили, что за нами летит БЛА-шка с нашей (украинской) стороны и эта БЛА-шка скинула на нас сначала одну гранату, а потом еще одну. Ну, они понимали, что мы покинули позиции свои и ну идем, получается, к русским сдаваться в плен", - рассказал РИА Новости пленный украинский военный. По словам пленного, российская артиллерия работала по позициям ВСУ очень интенсивно. Александр с группой сослуживцев сдался в плен на харьковском направлении 22 октября, заявив, что они не хотят умирать за интересы США и Зеленского.

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