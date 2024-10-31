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Пленный рассказал об атаке дрона ВСУ при сдаче российским войскам - РИА Новости, 31.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:50 31.10.2024 (обновлено: 20:10 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/plennyy-1981229495.html
Пленный рассказал об атаке дрона ВСУ при сдаче российским войскам
Пленный рассказал об атаке дрона ВСУ при сдаче российским войскам - РИА Новости, 31.10.2024
Пленный рассказал об атаке дрона ВСУ при сдаче российским войскам
Ударный беспилотник украинской армии прицельно сбросил две гранаты на сдававшихся в плен российской армии украинских военных на харьковском направлении, сообщил РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T19:50
2024-10-31T20:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ударный беспилотник украинской армии прицельно сбросил две гранаты на сдававшихся в плен российской армии украинских военных на харьковском направлении, сообщил РИА Новости украинский военнопленный из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр. "В тот назначенный (для сдачи в плен) день, уже смеркалось, темно уже было, мы понемногу пошли. А потом мы заметили, что за нами летит БЛА-шка с нашей (украинской) стороны и эта БЛА-шка скинула на нас сначала одну гранату, а потом еще одну. Ну, они понимали, что мы покинули позиции свои и ну идем, получается, к русским сдаваться в плен", - рассказал РИА Новости пленный украинский военный. По словам пленного, российская артиллерия работала по позициям ВСУ очень интенсивно. Александр с группой сослуживцев сдался в плен на харьковском направлении 22 октября, заявив, что они не хотят умирать за интересы США и Зеленского.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
Пленный рассказал об атаке дрона ВСУ при сдаче российским войскам

Пленный: БПЛА сбросил две гранаты на сдававшихся в плен российским военным

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ударный беспилотник украинской армии прицельно сбросил две гранаты на сдававшихся в плен российской армии украинских военных на харьковском направлении, сообщил РИА Новости украинский военнопленный из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр.
"В тот назначенный (для сдачи в плен) день, уже смеркалось, темно уже было, мы понемногу пошли. А потом мы заметили, что за нами летит БЛА-шка с нашей (украинской) стороны и эта БЛА-шка скинула на нас сначала одну гранату, а потом еще одну. Ну, они понимали, что мы покинули позиции свои и ну идем, получается, к русским сдаваться в плен", - рассказал РИА Новости пленный украинский военный.
По словам пленного, российская артиллерия работала по позициям ВСУ очень интенсивно.
Александр с группой сослуживцев сдался в плен на харьковском направлении 22 октября, заявив, что они не хотят умирать за интересы США и Зеленского.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
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