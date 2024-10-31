https://ria.ru/20241031/plennyj-1981061429.html

Пленный рассказал, как его подразделение вывезли в Курскую область

Пленный рассказал, как его подразделение вывезли в Курскую область - РИА Новости, 31.10.2024

Пленный рассказал, как его подразделение вывезли в Курскую область

Украинский военнопленный рассказал Минобороны РФ, что ночью его подразделение вывезли в приграничный район Курской области якобы на три-четыре дня, чтобы там... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T09:53

2024-10-31T09:53

2024-10-31T09:53

специальная военная операция на украине

курская область

славянск

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал Минобороны РФ, что ночью его подразделение вывезли в приграничный район Курской области якобы на три-четыре дня, чтобы там они заняли оборону, а командование обещало вскоре вернуть их на доукомплектование. Военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Николай Кальницкий был взят в плен военнослужащими группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. "Повезли нас с утра, по-темному вывезли, выгрузили нас в лесопосадки, начался обстрел массированный по БМП Bradley. В этой же 47-й (механизированной бригаде - ред.) было два Bradley, нас на одной вывезли. Сказали нам, что едем в оборону, там три-четыре дня, и вас поменяют, и потом 95-я будет выезжать в Славянск на укомплектование. Это то, что нам обещали", – рассказал пленный. Кальницкий предполагает, что все бойцы из его подразделения, кто не сдался в плен, погибли. "А потери, я так понимаю, что там уже, наверное, все. Мне повезло, что я остался. Я вообще воевать не хотел. В Верхнеднепровске пытался сбежать, но словили. Да и многие там пытались. Я два года убегал от этой войны", – рассказал Николай.

https://ria.ru/20240815/minoborony-1966407051.html

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

курская область

славянск

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курская область, славянск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины