https://ria.ru/20241031/plennyj-1981061429.html
Пленный рассказал, как его подразделение вывезли в Курскую область
Пленный рассказал, как его подразделение вывезли в Курскую область - РИА Новости, 31.10.2024
Пленный рассказал, как его подразделение вывезли в Курскую область
Украинский военнопленный рассказал Минобороны РФ, что ночью его подразделение вывезли в приграничный район Курской области якобы на три-четыре дня, чтобы там... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T09:53
2024-10-31T09:53
2024-10-31T09:53
специальная военная операция на украине
курская область
славянск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал Минобороны РФ, что ночью его подразделение вывезли в приграничный район Курской области якобы на три-четыре дня, чтобы там они заняли оборону, а командование обещало вскоре вернуть их на доукомплектование. Военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Николай Кальницкий был взят в плен военнослужащими группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. "Повезли нас с утра, по-темному вывезли, выгрузили нас в лесопосадки, начался обстрел массированный по БМП Bradley. В этой же 47-й (механизированной бригаде - ред.) было два Bradley, нас на одной вывезли. Сказали нам, что едем в оборону, там три-четыре дня, и вас поменяют, и потом 95-я будет выезжать в Славянск на укомплектование. Это то, что нам обещали", – рассказал пленный. Кальницкий предполагает, что все бойцы из его подразделения, кто не сдался в плен, погибли. "А потери, я так понимаю, что там уже, наверное, все. Мне повезло, что я остался. Я вообще воевать не хотел. В Верхнеднепровске пытался сбежать, но словили. Да и многие там пытались. Я два года убегал от этой войны", – рассказал Николай.
https://ria.ru/20240815/minoborony-1966407051.html
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курская область, славянск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Славянск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, как его подразделение вывезли в Курскую область
Украинский пленный рассказал, что его перебросили в Курскую область на 3 — 4 дня